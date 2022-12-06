Kiraların katlandığı İstanbul'da, uzak ilçeler de yurttaşlara çözüm olamadı

06 Aralık 2022 Salı, 04:00

İstanbul’da kiralar son iki yılda dört katına çıktı. Barınma krizi nedeniyle iç göç yaşanıyor. Kent merkezinde geçim zorluğu çeken yurttaşlar şehrin dışına doğru kayıyor.

Emlak endeksi araştırmalarına göre toplumun ekonomik olarak en alt tabanı olan öğrenciler ve emekliler için ise yaşanabilir sadece iki ilçe var. Arnavutköy ve Çatalca. Kiraların ortalama 4 bin TL olduğu Çatalca’dan merkez ilçe Şişli’ye gelmek il değiştirmek kadar zor ve masraflı. Şişli, Çatalca arası üç saate yakın sürüyor ve yol masrafı 50 lirayı buluyor. Arnavutköy için de durum çok farklı değil. Şişli’den tek araçla ulaşım sağlansa da trafik sorunu süreyi uzatıyor. Arnavutköy’de kiralar ortalama 4 bin 500 lira. Kent merkezinden buraya doğru yoğun bir göç yaşanıyor. İstanbul Havalimanı çalışanlarının da burayı tercih etmesiyle nüfusta artış yaşanmış.

YOL MASRAFI 50 LİRADAN FAZLA

Çatalca’ya gitmek için Zincirlikuyu metrobüs istasyonundan metrobüse bindik. Hem kentin merkezi noktalarından olduğu hem de buradan kalkan boş araçlarda oturma şansı bulabilmek için bu durağı seçtik. Son durak olan Beylikdüzü TÜYAP’a kadar 37 durak var. Durakların arası iki ile dört dakika sürüyor.

Son durakta indiğimizde, metrobüsün çıkışından Çatalca otobüsüne bindik. Otobüsü fazla beklemek zorunda kalmadık, yolculuğumuz 45 dakika kadar sürdü. Yani Şişli’den, Çatalca merkeze işe gidiş ya da dönüş saatleri dışında ortalama iki buçuk saatlik bir yolculuk yapmış olduk. Çatalca otobüsü çift tarifeyle ücretlendiriliyor. Gidiş ve dönüş için yol masrafı 50 liradan fazla.

Otobüsten indiğimiz mahallenin adı Ferhatpaşa’ydı. Hükümet konağı, birkaç büyük market, bir meydan, bir park ve lokantalar vardı. İlkokul ve ortaokul çok da küçük sayılmazdı. Emlakçılar da dikkatimizi çekti. Ancak kiralık daire ya da dükkân bulmak mümkün değildi. Daha çok satılık arsa ya da tarla ilanları...

İndiğimiz yerden kısa süre yürüdükten sonra Çatalca Belediyesi’ne ve ek hizmet binalarına geliyoruz. Belediye binasının arkasında ormanlar uzanıyordu. Kaleiçi Mahallesi sınırları içerisine girdik. Burada mahallenin muhtarı Ergun Çağlayan’la konuştuk.

"ÇATALCA DA UMUT OLAMADI"

Kaleiçi Roman yurttaşların da yaşadığı bir mahalleymiş. Çağlayan’ın aktardığına göre onlar daha çok gündelik işlerde çalışıyormuş. Kiralarla ilgili ise Çağlayan “Kiracılar için zor zamanlar. 3 bin 500 liradan aşağı kiralık daire bulamazsınız.” Kira artışlarından dolayı öğrenci sayısında artış olup olmadığını sorduğumuzda Çağlayan, “Burada üniversite yok, öğrenci sayısında da artış yok. Burada genellikle orta yaş üstü insanlar var” yanıtını verdi.

Kaleiçi’nde biraz dolaştıktan sonra Ferhatpaşa’ya döndük. Burada hayvancılıkla uğraşan 20 yaşındaki Ertunç Kaçar’la karşılaştık. Kaçar Çatalca’da doğup büyümüş. Ailesiyle birlikte 45 mandaya bakıyorlarmış. Hastalık, sağlık gibi ciddi durumlar dışında mecbur kalmadıkça ilçeden ayrılmadığını söyleyen Kaçar, Çatalca’nın eskiden köy olan şimdi mahalle statüsündeki bölgelerinden birisinde yaşıyormuş.

"ARNAVUTKÖY TERCİH EDİLEN İLÇELERDEN"

Şişli, toplu taşıma araçlarının çevre yolunu kullanması nedeniyle Arnavutköy’e ulaşımın en kolay olduğu ilçe. Bakırköy, Zeytinburnu gibi ilçelerden ulaşım saatlerce uzuyor. Trafik varsa Bakırköy’den ulaşımın dört saati bulduğu oluyor. Arnavutköy’de gayrimenkul işleriyle uğraşan Ayhan Örs ile görüştük. Örs, Arnavutköy’de de kiraların oldukça yükseldiğini belirterek artık kiralık daire bulmanın çok zor olduğunu aktardı. İstanbul içi iç göç nedeniyle Arnavutköy’de emlakçıların daha çok arsa satışı yaptığını ve kiralık dairelerinin neredeyse tamamının dolduğunu aktardı.

Arnavutköy’de konut projelerinin yavaşladığını vurgulayan Örs, “Şu anda kiralık daire bulmak çok zor. Ancak iç göç hâlâ yaşanıyor. Kiralar da değişiyor. İnsaflı bir ev sahibi 2 bin 700 lira olan kirayı 4 bin 500 lirada bıraktı. Geçen yıl 1750 lira olan daireler şu sıralarda 4 bin lira” diye konuştu.

YATIRIMLIK ALIMLAR

CHP Arnavutköy Belediye Meclis Üyesi Hikmet Altunkalem ise İstanbul Havalimanı ve Kanal İstanbul Projeleri nedeniyle arsa satışlarının arttığına ve yatırımlık satın alımlara vurgu yaptı.