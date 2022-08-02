‘Kira’ mahkemeleri kilitledi: Sulh Hukuk Mahkemeleri en erken Ocak 2023’e duruşma günü veriyor
Kirada yüzde 25 sınırı getirilmesine karşın ev sahipleri buna uymuyor. Mahkemelerin dava yükünün yüzde 40’ını kiracı-mal sahibi davaları oluşturuyor. En erken duruşma Ocak 2023’e veriliyor.
Fahiş kira artışları kiracılarla mülk sahiplerini karşı karşıya getirdi. Enflasyonun çok üzerinde yapılan artışlar dar gelirli kiracıları zorlarken sulh hukuk mahkemelerinin ve icra mahkemelerinin dava yükünün neredeyse yüzde 30-40’ını şu anda kiracı mal sahibi davalarından oluşuyor. Mahkemelerde ciddi yük oluşunca duruşma günü de en erken 2023’te veriliyor.
Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Av. Ali Güvenç Kiraz, normal koşullarda davaların ön hazırlık duruşmasının 3 ayda verildiğini şimdi bu sürenin en az 6 aya çıktığını vurgulayarak, “Kira tahliye ve kira tespit davaları normal zamanlarda ortalama 2-2.5 yıl civarında sürüyor, şimdi bu süre en az 3 yıla çıkacak. Kira tahliye ve kira tespit davalarında haziran, temmuz ayında açılan davalar için İstanbul’da sulh hukuk mahkemeleri en erken 2023 Ocak ayına duruşma günü veriyorlar. Dava yükü astronomik şişmiş durumda” dedi.
Konut kira artışlarına yüzde 25 sınırı getirilmesine rağmen hiçbir ev sahibi buna uymadı. Beşinci yılını doldurmuş kiracılar için mal sahipleri adeta noterleri işgal ederek ihtarname sağanağı içerisine girdiler ve kiracılarına uzayan altıncı kira dönemi için ciddi artışlar talep ediyorlar.
Son yıllardaki yaşanan maliyet artışı hem yeni inşa edilen evlerin fiyatlarını artırırken, hem de konut üretiminin azalmasına sebep olarak arzın azalmasına ve mevcut evlerin de fiyatlarının artmasına neden oluyor. Merkez Bankası verilerine göre, konut fiyatları mayısta yıllık bazda 145.5 oranında artarak rekor kırdı. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği ve Endeksa.com işbirliği ile hazırlanan 2022 yılı 2. çeyreğine ilişkin İkinci El Konut Piyasası Raporu’na göre ise Türkiye genelinde konut fiyatlarında yıllık yüzde 182 değer artışı görüldü.
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