Kira zam oranı belli oldu

TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira zam oranı, bugün TÜİK'in açıkladığı verilere göre yüzde 70,20 oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 14:21
Kira zam oranı belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira zam oranı, mart enflasyonunun açıklanmasıyla yüzde 70.20 oldu.

Habertürk'ün aktardığı habere göre, ocak ayında 72,45 ile zirveyi gören oran şubat ayında 71,83'e düşmüştü.

İş yerleri için bu ay yapılacak zamlarda en yüksek zam oranı yüzde 70,20 olarak uygulanabilecek.

TEMMUZ AYINA KADAR DEVAM EDECEK

Konut kiralarındaki fahiş fiyat artışlarını engellemek için Haziran 2022'de getirilen yüzde 25'lik tavan uygulaması temmuz ayına kadar devam edecek.

Yeni bir uygulama hayata geçirilmezse temmuz ayından itibaren konutlarda da zam oranı, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanacak.


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