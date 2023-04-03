Kira davalarında yeni dönem: Arabulucuya gidilmeden dava açılmayacak

TBMM'de kabul edilen kanun teklifine göre eylül ayından itibaren mal sahibi veya kiracı, arabulucuya başvurmadan dava açamayacak. Arabuluculukta başarısız olunduğu takdirde bu durumu gösteren bir tutanak düzenlenecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 11:11
Kira davalarında yeni dönem: Arabulucuya gidilmeden dava açılmayacak
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Fahiş ev fiyatları ve bununla beraber barınma sorunu, 20 yıllık AKP iktidarının yarattığı en büyük sorunların başında geliyor. Konut fiyatlarında son yıllarda yaşanan yükselişle birlikte ev sahipleri ve kiracılar arasında açılan davaların sayısında da artış yaşandı. 

ARABULUCU YOKSA DAVA DA YOK

Konuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen kanun teklifine göre eylül ayından itibaren tahliye davalarında ev sahipleri ve kiracılar arabulucuya başvurmadan dava açamayacak.

NTV'den Beyzanur Özer'in haberine göre arabulucu Mehmet Ali Baran, bu tür uyuşmazlıklar için "Komşuluk hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda ve kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda ve nihayetinde de taşınır taşınmaz malların ortaklığın giderilmesi uyuşmazlığında dava şartı kapsamına girdi" dedi.

Arabuluculukta başarısız olunduğu taktirde bu durumu gösteren bir tutanak düzenleneceği belirtilirken Baran şöyle devam etti:

"Anlaşma olmazsa arabulucu tarafından tarafların iradesine uygun bir şekilde bir son tutanak düzenlenecek. Tarafların bir araya geldiğine müzakere ettiklerine dair bir tutanak tutacak. Bunu da taraflara verecek bu tutanakla birlikte dava dilekçelerine ekleyerek dava açabilecekler."

 


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