Kiracı ve ev sahipleri dikkat! Yeni dönem başlıyor, e-devlet'ten yapılacak
Kiracı ve ev sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Yeni dönem başlıyor. Hükümet, kayıt dışı ekonomiyle mücadele için önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu adımlardan biri, kira sözleşmeleriyle ilgili olarak planlandı. 2024 sonuna kadar yapılacak düzenlemeyle kira sözleşmeleri, e-devlet üzerinden düzenlenecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 291 kurum ve kuruluşla işbirliği yaparak 900 öneriyi değerlendirdi.
Bakanlık bu kapsamda 2023-2025 dönemini kapsayan "Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı"nı yürürlüğe koydu.
Plana göre, 2025 yılı sonuna kadar, kayıt dışılığın önlenmesi için 44 eylem tamamlanacak.
KİRA SÖZLEŞMELERİNDE E-DEVLET DÖNEMİ
NTV'den Ahmet Ergen'in haberine göre, bu kapsamda, kira sözleşmeleri de artık e-devlet üstünden yapılacak.
Plana göre, karar alma süreçlerini desteklemek ve risk analizi çalışmaları yürütmek üzere kira sözleşmeleri, elektronik ortamda düzenlenecek.
Düzenleme, 2024 yılı sonuna kadar tamamlanacak.
SEBZE-MEYVE İÇİN ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ
Sebze-meyve ticaretinde kayıt dışılığın önlenmesi için Hal Kayıt Sistemi'nin entegrasyonu sağlanacak. Başta gıda ürünleri için olmak üzere Ürün Takip Sistemi oluşturulacak...
Tütün ve alkol ürünleriyle akaryakıtta kaçakçılığın önlenmesi için yeni adımlar atılacak.
YENİ İSTİHDAM MODELİYLE İLGİLİ MEVZUAT
Plana göre, pandemi süreciyle birlikte yaygınlaşan esnek ve uzaktan çalışma başta olmak üzere yeni istihdam modelleriyle ilgili mevzuat yenilenecek. Bu modellerin kayıt dışı çalışmaya yol açması önlenecek...
ÜCRET ÖDEMELERİNİN TÜMÜ BANKADAN YAPILACAK
İşverenlerin tüm ücret ödemelerini bankalar aracılığıyla yapması için de düzenleme yapılacak.
KAYIT DIŞI ÇALIŞTIRAN KAMU İHALESİNE GİREMEYECEK
Kayıt dışı işçi çalıştıranlar, kamu ihalalerine giremeyecek. Devlet teşviklerinden yararlanamayacak.
KARTLI VE DİJİTAL ÖDEMELERE TEŞVİK
Nakit kullanımının azaltılması için kartlı ve dijital ödeme yöntemleri teşvik edilecek.
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