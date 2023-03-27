Kiracıyı çıkarmak için 200 bin TL ödedi: 'Korkarım olaya mafya bulaşacak...'

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 09:47

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 10:45

AKP iktidarı döneminde ortaya çıkan barınma sorunu, özellikle son yılların en önemli gündem maddesi haline geldi. Borç içinde olan yurttaşlar, TL'nin günden güne değer kaybına uğradığı şu günlerde kiracı olmanın da ev sahibi olmanın da zorluğunu yaşıyor. Bu süreçte ev sahibi ile kiracılar arasındaki gerilim de git gide arttı.

Son olarak iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesinin yazarı Fatih Çekirge sadece lüks konutlarda değil; yazlıklarda veya normal dairelerde, kiracıların ‘evden çıkmak için para istediğini’ yazdı.

"200 BİN TL AÇIKTAN PARA ÖDEDİ"

Çekirge yazısında, "Örneğin bir dostumuz Bodrum’da 3 milyon 750 bin liraya yazlık satın almış. Satıcı, içinde 6 bin TL aylık kira veren kiracıyı çıkarmak için 200 bin lira açıktan para ödemiş" ifadelerini kullandı.

"KORKARIM OLAYA MAFYA BULAŞACAK"

Ev sahibi-kiracı ilişkisinin kangren halini aldığını belirten Çekirge, "Bu konuda ciddi bir şekilde düşünülmesi gerekiyor. Nasıl matrahlar yükseltilip, vergiler dolaylı dolaysız af kapsamına giriyorsa... Nasıl vergi barışı oluyorsa... Sorum şu: Belirli bir dönem ev sahiplerinin aldığı kiradan devletin aldığı vergi oranı indirilebilir mi? Bu konuda bir düzenleme yapılabilir mi?" diye yazdı.

"Korkarım olaya mafya bulaşacak" diyen Çekirge, "Şimdiden duyar gibi oluyorum: “Tahliye mafyası...” Önümüzde seçimler var. Demokrasimizin taçlanacağı bu seçimlerde... Siyasi partiler bu konuda da bir çözüm önerisi getirebilirler mi? Benden söylemesi... Beklenti çok yüksek" ifadelerini kullandı.