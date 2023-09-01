Kirada ‘arabuluculuk’ dönemini Av. Oğuz Kara açıkladı: ‘Arabuluculuk şartının istisnası var’

Yayınlanma: 01.09.2023 - 07:00

Güncelleme: 01.09.2023 - 07:00

AKP iktidarının kötü ekonomi yönetimi sonucu ortaya çıkan yüksek enflasyonun tetiklediği konut ve kiralardaki artışlar barınma krizi yarattı.

Ev sahibi ve kiracılar arasında şiddet olayları tırmanırken, iktidarın soruna çözüm olarak sunduğu arabuluculuk uygulaması bugün (1 Eylül 2023) başladı. Bu tarihten itibaren kira ve gayrimenkul kaynaklı uyuşmazlıkların çoğunda arabulucuya başvurmadan dava açılamayacak, açılacak davalar da arabuluculuk ön şartı yokluğundan reddedilecek.

Son dönemde sayısı gittikçe artan kira davalarında arabuluculuğa başvurmanın dava yoğunluğunu azaltacağını belirten Av. Oğuz Kara:

“Yeni düzenlemeyle artık uyuşmazlık yaşayan kişiler, ilk etapta dava için yüksek harç ve masraf ödemeden hızlı bir şekilde çözüm yoluna gidebilecek. Dava olmadan çözülebilecek uyuşmazlıklar da hızlı ve düşük maliyetle çözülebilecek. Bilindiği üzere, son dönemde tahliye davalarının sayısı arttı. Şu an uyuşmazlık yaşayan bir kişi dava yoluna başvurmak istediğinde mahkeme aylar sonraya duruşma günü tayin edebiliyor. 1 Eylül’de başlayan arabuluculuk şartının istisnası da var.

Bu istisnaların ilki kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle yapılan icra takipleri; diğeriyle tahliye taahhütnamesi kapsamına yapılacak hukuki başvurular. Bu sınırlı istisnalarla birlikte arabuluculuk sisteminin yararlı olacağı, mahkemeler üzerinden yük alacağı, hızlı ve düşük maliyetli hukuki sonuç vereceği kanaatindeyim” dedi.