Kiralama sektöründe tedarik sorunu sürdü

28 Kasım 2022 Pazartesi, 10:45

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) yılın ilk dokuz aylık dönemine ilişkin sektör verilerini açıkladı.

Buna göre,operasyonel araç Kiralama Sektörü yılın ilk dokuz ayında 22 milyar 100 milyon TL’lik yatırım yaparak 44 bin 500 adet aracı filosuna kattı. Sektörün aktif büyüklüğü 72 milyar 100 milyon TL’ye, toplam araç sayısı 239 bin 700’e ulaştı.

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, yayımlanan operasyonel kiralama sektörü raporunda şirketlerin istediği araçların bulunabilirliğinde sorunlar olduğunu belirten Ekici, "Araç bulunurluğu ve finansman olanaklarına bağlı olarak sektörümüzün 2022 yılını 2021 yılına göre bir miktar büyüme ile kapatacağını tahmin ediyorum" dedi.

"YURTİÇİ PAZARDA PEK ÇOK ARAÇTA ARZ TALEBE YETİŞEMİYOR"

Uluslararası tedarik zincirinde iki yıldır devam eden aksamalar nedeniyle yurtiçi pazarda pek çok araçta arz talebe yetişemiyor. Ayrıca finansal düzenlemeler nedeniyle hem tüketiciler hem de şirketler araç alımında krediye erişim sorunları yaşıyorlar. Bu iki unsur otomobil pazarı üzerinde kısıtlayıcı etki yaratıyor.

Operasyonel kiralama şirketlerinin araç parkında hibrit ve elektrikli araçların payı arttı. Sektörün 239,700 adet olan araç parkında dizelin payı bir önceki çeyreğe göre sınırlı gerileyerek yüzde 62'ye inerken, benzinli araçlar ile hibrit ve elektrikli araçların payı sınırlı artarak sırasıyla yüzde 30 ve yüzde 8'e yükseldi. Ayrıca hafif ticari araçların da filodaki payı 2018 sonuna kıyasla 2.9 puan artarak yüzde 5.8'e yükseldi.

TOKKDER raporunda sektörün ilk dokuz aydaki yatırımları 22.1 milyar lira, ödediği vergi tutarı ise 12.8 milyar lira oldu.

Rapora göre Renault yüzde 23 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Renault'yu yüzde 15 ile Fiat, yüzde 11 ile Volkswagen ve yüzde 10 Ford takip etti.