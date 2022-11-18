Avrupa'da otomotivde yıllık yükseliş trendi sürdü
Avrupa'da otomobil satışları, tedarik zinciri sorunlarının azalmasıyla Ekim ayında yüzde 14 artarak 910 bin 753 araca yükseldi.
Avrupa'da otomobil satışları, kötüleşen ekonomik koşulların alıcıları uzaklaştırmaya başladığına dair artan endişeler rağmen ekim ayında arttı.
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) perşembe günü yaptığı açıklamada, yeni araba kayıtları Ekim ayında yüzde 14 artarak 910 bin 753 araca yükseldiğini kaydetti. Sektör, art arda 12 aylık düşüşün ardından ağustos ayında yükselişe geçmişti.
Araba üreticileri, yetersiz tedarik edilen yarı iletkenleri ve diğer bileşenleri güvence altına alması ile pandemi dönemine göre nispeten daha iyi koşullarda üretim gerçekleştiriyor. Ancak bölgede artan enerji krizinin de maliyetleri olumsuz etkilemesi öngörülüyor.
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