Ekonomist Prof. Dr. Şenol Babuşcu anlattı: Enflasyonu düşürme hayali başka bahara

Yayınlanma: 02.05.2024 - 17:11

Güncelleme: 02.05.2024 - 17:11

25 metreküpe kadar kullanımlarda doğalgaz faturalarına indirim uygulaması son buldu. Sektörden gelen açıklamalara göre ise elektriğe de zam gelecek.

Enflasyon yükselişi sürerken asgari ücrete temmuz ayında zam yapılmayacağı gündeme geldi.

"FATURALAR 150-170 LİRA FAZLA GELECEK"

Doğalgaz ve elektrik zamlarına ilişkin Cumhuriyet TV’ye açıklamalarda bulunan Ekonomist Prof. Dr. Şenol Babuşcu şöyle konuştu:

“Geçen yıl başlayan ve 1 Mayıs itibariyle sone eren doğalgaz indiriminin ardından faturalar yaklaşık 150-170 lira daha fazla gelecek. Doğalgaz ve elektrik fiyatlarının aslında seçim öncesi arttırılması gerekiyordu. BOTAŞ’ın tahminen 20 milyar dolar civarında borcu var. Yılın ilk dört ayında ise indirim nedeniyle tahminen 2-4 milyar dolar zarar etti. Seçimler sebebiyle indirim yapıldı ve uzatıldı. Emekli ve memur maaşlarına yansıyacak olan yılın ilk 6 ayındaki enflasyonu arttırmamak için bu zamlar yapılmadı. Temmuz ile aralık ayı arasında zam yapılacak.”

"TASARRUF GENELGESİ ÇIKARILMALIYDI"

İzlenen faiz politikasını yorumlayan Babuşcu, “Mehmet Şimşek göreve başladığından beri, 11 aydır en önemli hedefi enflasyonu düşürmek ancak başarılı olamadı 3 ay daha enflasyon düşmeyecek. Temmuz ayından itibaren düşmesi de ekonomi yönetimi ile ilgili değil, baz etkisinden dolayı. Bu durum Mehmet Şimşek’in eksik uygulamalarından kaynaklı.

Enflasyonu düşürmek için para politikası ve maliye politikası kullanılır. Şimşek para politikası araçlarının yalnızca faiz artırımını kullandı maliye politikasını ise hiç kullanmadı. Mehmet Şimşek bunları biliyor ancak seçimler sebebiyle uygulayamadı. Tasarruf genelgesi neden çıkarılmadı” dedi.

ENFLASYON HEDEFİ TUTMAYACAK!

Mehmet Şimşek’in “Yerel halkı enflasyonun üşeceğine ikna etmemiz gerekiyor” sözlerini değerlendiren Babuşcu, “Enflasyonun düşüş eğiliminde olduğu imajını yaratmaya çalışıyorlar. Sözde açıklamalar ile enflasyon düşmez ve düşmeyecek. Yıl sonu tahmini kesinlikle tutmayacak. Ekonomistler ve yatırımcılar yıl sonu enflasyonunu yüzde 40-45 civarında bekliyor. Ben o kadar iyimser değilim, tahminim yüzde 50’nin üzerine çıkacağı yönünde. TÜİK muhtemelen aylık enflasyonu yüzde 4 civarında açıklayacak böylece ilk 4 ayda yüzde 20 enflasyon olacak” ifadelerini kullandı.

“Enflasyonun düşmesi için önce halkın enflasyonun düşeceğine inanması lazım ve ekonomi yönetimine güvenmesi lazım” diyen Babuşcu, şöyle devam etti:

“Vatandaşlar satıcılar ve alıcılardan oluşur. Enflasyonun düşeceğine inanmayan satıcılar kafalarına göre zam yapar, alıcılar ise fiyatlar yükselecek diye düşünerek bir adet yerine üç adet alırlar. Hem arz hem talep enflasyonu oluşur.”

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Yılın ilk 4 ayında yaklaşık yüzde 20 enflasyon oluştuğunu böylece asgari ücretin büyük oranda erdiğini belirten Babuşcu, “Temmuz ayında kesinlikle zam yapılmalıdır. İlk dört aylık erimeyi hesapladığımızda asgari ücret şu an 13 bin liraya düşmüş durumda. Zaten 17 bin lira ile geçinemeyen insanlar, yıl sonuna kadar bu şekilde dayanamaz. Yapmama yönünde bir eğilimleri var ancak son anda zam yapma kararı alabilirler” diye konuştu.