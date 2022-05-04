Kiralık araçlara yöneldik, özellikle kalabalık aileler tercih etti

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 02:00

Artan maliyetler nedeniyle sürekli yükselen otobüs ve uçak bileti fiyatları, Şeker Bayramı tatili için seyahate çıkan yurttaşları araç kiralamaya yönlendirdi. Bayram öncesi en ucuzu 260 lira olan günlük kiralık araçlar artan talep nedeniyle bayramda 400 liraya ulaşsa da bu tür seyahat özellikle kalabalık aileler ve tasarruf için birlikte tatile çıkan arkadaşların tercihi olmayı sürdürüyor. Ayrıca sektörde kiralama fiyatları son bir yılda yüzde 150 arttı.

2019 YILINA YAKINIZ

Bu yılı 2019’a çok yakın rakamlarla kapatmayı öngördüklerini belirten Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği Başkanı İnan Ekici, “Arife günü doluluk yüzde 80’di. Bayram günlerinde bunu da aşacağız. Maliyetlerde ciddi artışlar var ama sektör olarak fiyat artışlarını enflasyon oranlarının altında tutmaya çalışıyoruz. Kısa dönem kiralamada hâlâ Avrupa’nın en uygun fiyatlarına sahip ülkelerinden biri konumundayız. Uzun dönemli kiralama tarafında ise yüzde 50’lik ÖTV diliminde kalan araçlarda, Avrupa’nın altındayız” dedi. Garenta Genel Müdürü Şafak Savcı da yerli turist ilgisinin yanı sıra yabancı ilgisinin de arttığını belirtti ve şu vurguyu yaptı: “Yabancı misafirler için fiyat olarak daha elverişli olması sebebiyle yurtdışından gelecek misafirlerde de ciddi bir artış bekliyoruz.” Ancak Savcı, yaz aylarında fiyatlarda bir miktar daha artış beklediklerini ifade etti.

Bayramda 60 binden fazla kiralık araçla 240 bin tatilcinin yollarda olacağını söyleyen Yolcu360 Üst Yöneticisi Umut Yıldırım ise şuna dikkat çekti: “Araç kiralamayı öne çıkaran bir diğer etken ise araç sahipliğinin gittikçe daha zorlaşması oldu.” Dört kişilik bir aile için araç kiralamanın toplu ulaşımı kullanmaktan daha ucuza geldiğini anlatan Miniyol.com Kurucu Ortağı Yaşar Çelik şu bilgileri verdi:

MALİYETLER YÜKSEK

“Tabii ki araç kiralama fiyatları da arttı ama diğer artışlar kadar değil. 2021 yılında ortalama araç kira bedeli 260 TL civarında oldu. 2022 yılı ilk üç ayı da geçtiğimiz yıl ortalaması ile aynı şekilde 260 TL oldu. Ancak mayıs-eylül döneminde bu fiyatların yüzde 40 gibi artarak günlük ortalama 360 TL civarında olacağını tahmin ediyoruz. Bayram ve yaz dönemindeki fiyatlar da bu rakamların göstergesi. Sektörün araç satın alma, yedek parça, lastik, bakım gibi maliyetleri geçen yıla göre neredeyse yüzde 100 artmışken, kiralama fiyatlarındaki artış halen tüketiciyi koruyacak.”