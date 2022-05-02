Araba gaz borusuna çarptı: Yürekler ağza geldi

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 19:09

Olay, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Onur Ç. idaresindeki otomobil sağa dönerek Malkoçoğlu Sokak’a girecekken kaza yaşandı. Dönüşü alamayan otomobil hızla kaldırıma çıkarak doğalgaz kutusuna çarptı. Yoldan yüksekte kalan kaldırım ve çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı.

GAZ KESİLDİ

Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Olayın haber verilmesiyle polis ve doğalgaz arıza ekipleri olay yerine geldi. Doğalgaz kutusuna gelen gaz kesilerek tedbir alındı. Polis olayla ilgili çalışma gerçekleştirdi.

Ters duran araç vatandaşların el birliğiyle tekerlerinin üzerine döndürüldü.