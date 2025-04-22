İşletmelere yeni vergi bulundu: Metrekare başına 6 bin TL isteniyor!

Yayınlanma: 22.04.2025 - 18:13

Güncelleme: 22.04.2025 - 18:13

Türkiye genelindeki işletmeler, mekânlarında çaldıkları müzikler nedeniyle yeni bir telif bedeliyle karşı karşıya kalıyor.

Müzik Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MESAM) tarafından gönderilen ihtarnamelere göre, işletmelerden metrekare başına yıllık 6 bin lira telif ücreti talep edileceği bildirildi.

ATV'den alınan habere göre, bu bedeli ödemeyen işletmeleri lisans ücretinin üç katı tazminat banka hesaplarına haciz ve 1 ila 5 yıl arasında değişen hapis cezası riski bekliyor.

"8-12 BİN LİRA ARASI LİSANS ÜCRETİ ÖDEYECEKSİNİZ"

İstanbul’da 35 yıldır berberlik yapan Recep Gökçetin, sabah işyerini açtığında eline ulaşan ihtarnameyi gördüğünde büyük şaşkınlık yaşadı.

İhtarnamede, "Salonunuzda müzik çalıyorsanız yıllık 8-12 bin lira lisans ücreti ödeyeceksiniz, aksi halde yasal işlem başlatılacak" ifadeleri yer aldı. Gökçetin, "Müşterilerimizle sohbet ederken radyodan şarkı açıyorduk. Şimdi 'Ya öde ya da müziği kapat' diyorlar. Ödemezsek hapis cezası bile var. Bu nasıl bir uygulama?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

HAKLARIN KORUNMASI İÇİN

MESAM yetkilileri ise konuyla ilgili olarak, "Umuma açık alanlarda müzik yayını yapılıyorsa, eser sahiplerinin haklarının korunması için bu ücret alınmalıdır" açıklamasını yaptı.

Öte yandan küçük esnaf, özellikle metrekare üzerinden belirlenen ücretin oldukça yüksek olduğunu savunuyor. Bu mali yükün altından kalkmalarının zor olacağını belirten esnaf, müşterilerin de müziksiz işletmelerin cazibesini kaybedeceğini dile getiriyor.