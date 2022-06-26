Kiraz üreticileri CHP'li vekile dert yandı: 'Bu çiftçi ne kazanacak da evine nasıl ekmek götürecek?'

26 Haziran 2022 Pazar, 09:36

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, CHP Parti Meclisi Üyesi Ayça Taşkent ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’la birlikte Manisa Selendili’de üreticilerle bir araya geldi.

Geçtiğimiz yıl kilosunu 20 TL’ye sattıkları kirazı bu yıl maliyetlerin artmasına rağmen yine 20 TL’ye sattıklarını belirten üreticiler, “Geçen sene mazot 7 TL iken kilosunu 20 TL’den sattığımız kirazın kilosunu bugün yine 20 TL’den satıyoruz ancak mazotun litresi bugün 30 TL. Geçen sene 1 kilo kiraz ile 2,5 litre mazot alırken bu sene 1 litre bile alamıyoruz” sözleriyle dert yandı.

"BU ÇİFTÇİ NE KAZANACAK"

Üreticiler, mazot, elektrik, gübre, ilaç gibi tarımsal ihtiyaçlarına gelen zamlara tepki gösterdi. CHP’li Zeybek, “Tarlada çalışan emekçilerin yevmiyelerinin arttığı, mazotun fiyatının arttığı, ilacın arttığı, gübrenin arttığı bir ortamda bu çiftçi ne kazanacak da evine nasıl ekmek götürecek? Hatta ne kazanacak da önümüzdeki sene için hazırlık yapabilecek?” dedi.

Maliyetlerin artışına dikkat çeken Zeybek, şu açıklamayı yaptı:

“Geçen sene 150 TL olan gübre bu sene 600 TL. Gübre alamadığı için üretim yapamayan kiraz üreticilerimiz var Manisa’da. Ya da eksik gübre kullanan var. Önceden 20 torba gübre kullanan çiftçi bu sene maliyetlerin yüksekliği nedeniyle 8 torba kullanabilmiş durumda. Bu da haliyle verimin düşmesine neden olmakta. Sadece mazot ve gübre özelinde düşünmemek gerekir. Geçen sene ilacın 1 litresini 70 TL’ye alan üretici bugün 180 TL’ye alıyor. Bu maliyetler sürdürülebilir değil.”