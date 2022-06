Balıkçılar zamlara isyan etti: 'Türkiye’de olmadı Gürcistan’da deneyeceğiz şansımızı'

25 Haziran 2022 Cumartesi, 17:00

Sinop İskelesi’ne gümrük yapmak için demirleyen balıkçı teknesi çalışanları artan maliyetlerden yakındı. Sinop'ta balıkçı teknesinde çalışan Ali Yıldırım, Türkiye şartlarında zamlar sebebiyle balıkçılık yapmanın çok zor olduğunu, Türkiye'de geçen sezonun başa baş geçtiğini ancak Gürcistan'a gidenlerin biraz daha kâr ettiğini ifade etti.

"GÜRCİSTAN İLE ANLAŞMA YAPTIK"

Türkiye şartlarında bu işi yapma şansımız yok diyen Yıldırım "Biz de Gürcistan’a gideceğiz, balık tutacağız. Orası ile anlaşma yaptık. Türkiye şartlarında artık bu işi yapmak çok zor. Artık kar diye bir şey yok. Ayakta kalma umudu var. Başka bir şey yok. Bu şartlarda bu fiyatlarla yürümez bu iş" ifadelerine yer verdi.

"KAR ORANIMIZ SIFIR"

Diğer bir tekne çalışanı Kadir Akbulat ise mazot fiyatları ve maliyetlerdeki artışa dikkat çekti. "Balıkçı maaşları ve maliyetleri arttı. Teknenin mazot fiyatları arttı. Gemici örnek veriyorum 4 bin 500 TL maaş alıyorsa şu an 8 bin TL maaş alıyor. Gemiler eskiden 10 liraya mazot alırken şimdi alıyor 28 liraya. Bir şekilde bu teknenin denizde yüzmesi lazım. Gemicinin çalışması lazım. Herkesin ailesine ekmek getirmesi lazım. Kar oranımız sıfır. Köpüğünden tut, gemici masraflarından tut, mazota kadar her şey bir anda arttı. Her şey dolara endekslendi" dedi.

"KENDİ ÜLKEMİZ VARKEN BAŞKA ÜLKELERDE ÇALIŞIP PARA KAZANMAYI DENEYECEĞİZ"



Türkiye'de kısa süre içerisinde maliyetlerin arttığına ve her geçen gün daha da zorlandıklarına değinen Akbulut, iki senede gelen zamların balıkçıları iflasa sürüklediğini söyledi. Sinop'tan sonra Gürcistan'a gideceklerini ve orada para kazanmaya çalışacaklarını şu sözler ile ifade etti:

"30 liraya mazot almak nerde? 10 liraya mazot almak nerde? Gecede 2 bin ton mazot yakıyoruz. 2 bin ton mazotun maliyeti dünya kadar. Nereden nereye? 2 senede artan zamlar bizi iflasa sürüklüyor. Biz Sinop’a gümrük yapmak için geldik. Gümrük yaptıktan sonra Gürcistan’da şansımızı deneyeceğiz. Türkiye’de olmadı Gürcistan’da deneyeceğiz şansımızı artık. Orada para kazanmaya çalışacağız. Kendi ülkemiz varken başka ülkelerde çalışıp para kazanmayı deneyeceğiz."