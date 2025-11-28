Kırmızı et fiyatları sabitleniyor: Tarih belli oldu!

İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Güzeldere, tüketiciyi ekonomik dalgalanmalara karşı korumak amacıyla kırmızı et ve tereyağında yıl sonuna kadar fiyatların sabitleneceğini duyurdu. Buna göre kıymanın kilosu 485 lira, kuşbaşı etin kilosu ise 510 lira olarak 31 Aralık’a kadar değişmeyecek.

PERDER ile Et ve Süt Kurumu arasında yapılan protokol çerçevesinde İstanbul’un tüm ilçelerinde kırmızı et ve tereyağı uygun fiyatlarla satışa sunulmaya devam edecek.

Güzeldere, tereyağı fiyatının da yıl sonuna kadar 384 lirada sabit kalacağını belirterek, yerel marketlerin çeşitli ürünlerde uyguladığı indirim ve fiyat sabitleme kampanyalarıyla tüketiciyi enflasyona karşı korumayı hedeflediklerini söyledi.

FİYAT SABİTLEME KAMPANYASI HANGİ MARKETLERDE GEÇERLİ?

Fiyat sabitleme uygulamasına katılan marketlerde satılan et ürünleri Et ve Süt Kurumu tarafından tedarik ediliyor. Kampanya; Altun, Gökkuşağı, Show, Örnek, Birmar, Biçen, Happy Center, Kim, Onur Market, Anpa Gross, Snowy, Onur Hipermarket, Irmaklar, Sarıyer, Aypa, Birlik Gross, Rota, Karabağ, Deniz, Kılıç, Grup Gökkuşağı, Koçak, Çapan, Badem Grup, Nar, Mopaş, Hakmar, Ecemar, Gümüşekomar ve Show Gross’un şubelerinde geçerli olacak.