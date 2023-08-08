Kırşehir'de ekmeğe yüzde 33 zam

Yayınlanma: 08.08.2023 - 13:33

Güncelleme: 08.08.2023 - 13:33

Hayat pahalılığının zirvede olduğu, yurttaşların ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele ettiği Türkiye'de, zam yoğmuru sürmeye devam ediyor. Kırşehir'de ekmek fiyatlarına zam geldi.



Şehirde 4,50 TL'ye satılan 200 gram ekmeğin fiyatı Fırıncılar Odası tarafından gelen talep sonrası Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından 6 TL olarak onaylandı.

Ticaret Bakanlığı'nın onay vermesinin ardından da 200 gram ekmeğin fiyatı 6,00 TL'ye çıkarıldı. Artan maliyetler gerekçesiyle fırıncıların talepleri sonrası Ticaret İl Müdürlüğü ile birlikte yeni bir fiyat tarifesi belirlendi.

İŞTE ZAMLI LİSTE

Tarifeye göre; 200 gram ekmek çeşitlerinin fiyatı 6,00 TL, 400 gram ekmek çeşitlerinin fiyatı ise 12,00 TL olarak güncellendi. 400 gram tam buğday, çavdar, siyez ve mısır ekmeğinin fiyatı 18.00 TL olarak belirlendi. Fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.



