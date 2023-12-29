Kış turizm merkezlerinde otel fiyatları cep yakıyor!

Yayınlanma: 29.12.2023 - 15:15

Güncelleme: 29.12.2023 - 15:16

Türkiye'nin ilk ve en büyük kış/doğa sporları merkezi olan, 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesine sahip Uludağ'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredince beklenen kar yağışı olmadı.

Kar kalınlığının 5 santimetre olduğu Uludağ'da hava sıcaklığı en yüksek 9, en düşük 2 derece olarak ölçüldü.

Kayakseverlere ve snowboard tutkunlarına ev sahipliği yapan kayak pisti, boş kaldı.

Meteoroloji verilerine göre, yılbaşında kar yağışının beklenmediği Uludağ, Arap ve Uzak Doğu ülkelerinden gelen turistler ile günübirlik tatilcileri ağırllıyor.

BEKLENİLEN DOLULUK ORANI OLMADI

Sezonu 15 Aralık'ta açan otellerde, yılbaşı öncesi doluluk oranı yüzde 50 seviyesinde kaldı.

Yılbaşında gecelik konaklama ücreti ise kişi başı 8 ile 14 bin arasında değişiyor.