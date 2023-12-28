Yılbaşında sevgiliye atılacak en iyi 30 mesaj... Sevgiliniz çok mutlu olacak!

2024 yılına girerken sevgiline atabileceğiniz en iyi 30 mesajı sizin için derledik. İşte o 30 mesaj...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.12.2023 - 15:08
Yılbaşında sevgiliye atılacak en iyi 30 mesaj... Sevgiliniz çok mutlu olacak!
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2023'ün son günlerini geçirirken ilişki içerisinde buluna yurttaşlar sevgililerine gönderecek özel mesajları araştırıyor. İşte sevgilinizi çok mutlu edecek 30 özel mesaj...

30 ÖZEL MESAJ

  1. Yeni yılın bize getireceği güzelliklerin en büyüğü, seninle birlikte olabilmem. Seninle geçirdiğim her an, benim için bir yılbaşı partisinden daha değerli. Mutlu yıllar aşkım!
  2. Yeni yılda seninle birlikte daha nice mutlu anı, umut dolu günleri yaşamak istiyorum. Yılbaşı, seninle başlamak istediğim bir sonsuzluğun habercisi gibi geliyor.
  3. Yılbaşı, geçmişteki anıları bir kenara bırakıp yepyeni bir başlangıcın kapısını aralamak için harika bir fırsat. Ve ben bu yeni başlangıçta seninle olmanın heyecanını yaşıyorum.
  4. Yılbaşı, geçmişi değerlendirme ve geleceği planlama şansı sunan özel bir gün. Seninle geçirdiğim bu an, geleceğin en güzel hediyesi.
  5. Yeni yılda sadece tarih değil, aynı zamanda hayallerimizin de değişeceği bir döneme giriş yapıyoruz. Umarım seninle birlikte tüm hayallerimize ulaşırız. Mutlu yıllar!
  6. Bir yılı daha seninle tamamlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Yeni yılın bize daha fazla güzellik, sağlık ve sevgi getirmesi dileğiyle. iyi yıllar, aşkım!
  7. Yılbaşı gecesi yıldızların en parlak olduğu anlardan biridir, ancak seninle geçirdiğim her an, tüm yıldızları geride bırakıyor. Yeni yılı seninle karşılamak bana mutluluk veriyor.
  8. Bu yılın bitimine yaklaşırken, seninle yaşadığım güzel anları düşündüm. Umarım yeni yıl da bize aynı güzellikleri getirir. Seninle geçen her an, benim için bir hazinedir.
  9. Yılbaşı, geçmişi unutup geleceğe umutla bakma vaktidir. Seninle geçirdiğim her an, geçmişin hatırlatıcısı ve geleceğin güvencesi gibi hissettiriyor.
  10. Yeni yıl, seninle daha fazla gülüşe, daha fazla sevgiye ve daha fazla mutluluğa gebe. Umarım bu yılın bize sağlık, huzur ve başarı getirir. iyi yıllar, canım!
  11. Yeni yılın, bana seninle geçireceğimiz daha fazla anı, güzel anılar ve büyük mutluluklar getirmesini diliyorum. iyi yıllar, aşkım!
  12. Yeni yılda seninle birlikte daha çok büyümek, daha çok sevmek ve daha çok güzel anı biriktirmek istiyorum. Mutlu yıllar, canım!
  13. Bu yeni yıl, seninle birlikte olmanın bana kattığı değerleri daha çok hissetmek ve paylaşmak için bir fırsat olsun. iyi yıllar!
  14. Geçmişin bize öğrettiklerini alıp, geleceğe umutla bakma vakti. Seninle birlikte yeni bir yılın güzellikleriyle dolu olması dileğiyle. Mutlu yıllar!
  15. Yeni yıl, seninle birlikte geçirdiğim her günü daha da özel kılma fırsatı. Birlikte nice mutlu yıllara! iyi yıllar, sevgilim!
  16. Yılbaşı gecesi yıldızlar bizim için parlıyormuş gibi geliyor. Bu yılda seninle geçireceğim her an, bir yıldız kadar özel. iyi yıllar!
  17. Yılbaşı, geleceğe dair umutları tazeleme ve sevdiklerimizle daha fazla zaman geçirme şansıdır. Seninle daha çok anı biriktireceğimiz bir yıl dilerim. Mutlu yıllar!
  18. Yeni yılın, seninle birlikte geçirdiğimiz anıları daha değerli kılması dileğiyle. Seninle birlikte nice güzel yıllara! iyi yıllar!
  19. Yeni yıl, seninle birlikte geçirdiğimiz anıları daha değerli kılma fırsatıdır. Seninle birlikte geçen her an, bir ömre bedel. iyi yıllar, aşkım!
  20. Yılbaşı, geçmişe veda etme ve geleceğe umutla bakma vaktidir. Seninle birlikte geçireceğimiz her yeni an, bana umut ve mutluluk getiriyor. Mutlu yıllar!
  21. Yılbaşı, seninle geçirdiğim her anı daha da özel kılma fırsatı. Yeni yılın bize birlikte daha nice güzellikler getirmesi dileğiyle. iyi yıllar!
  22. Yeni yıl, seninle beraber daha çok gülüş, daha çok sevgi ve daha çok başarı getirsin. Birlikte daha nice yıllara, seninle geçirdiğim her an için teşekkür ederim.
  23. Bu yılbaşı, geçmişin bize öğrettiklerini alıp, geleceğe birlikte umutla bakma zamanı. Seninle birlikte geçireceğim yeni yıl, umut dolu ve sevgi dolu olsun.
  24. Yeni yılın, bize yeni başlangıçlar, yeni hayaller ve bir ömre değecek anılar getirmesini diliyorum. Seninle olmak, hayatımın en güzel hediyesi. iyi yıllar!
  25. Yılbaşı, seninle geçirdiğim her günü özel kılar ve bu özel günleri daha da anlamlandırır. Seninle birlikte geçireceğim yeni yıl, dolu dolu ve mutlulukla olsun.
  26. Yeni yıl, seninle birlikte geçirdiğim anılarımızın bir öncekinden daha güzel ve unutulmaz olacağı bir başlangıç olsun. Seninle nice mutlu yıllara!
  27. Yılbaşı, seninle geçirdiğim her anı daha da değerli kılma fırsatıdır. Seninle birlikte yeni yılda daha çok gülüp, daha çok sevme dileğiyle. Mutlu yıllar!
  28. Yılbaşı, seninle birlikte yeni başlangıçlara adım atma ve hayatımızı birlikte daha güzel kılma vaktidir. Birlikte nice mutlu yıllara!
  29. Yeni yılın, seninle birlikte daha çok sevgi, huzur ve başarı getirmesi dileğiyle. Seninle geçireceğimiz her anı değerli kılabilmek için sabırsızlanıyorum. iyi yıllar!
  30. Yılbaşı gecesi yıldızlar bizim için parlıyormuş gibi geliyor. Bu yıl, seninle geçireceğimiz her anı, birbirinden güzel anılarla doldurmak istiyorum. iyi yıllar!

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