Kısa vadeli dış borç stoku ağustosta yeni rekora imza attı

17 Ekim 2022 Pazartesi, 10:19

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayı kısa vadeli dış borç istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku ağustos itibarıyla 185.9 milyar dolar oldu.

Böylelikle kısa vadeli dış borç stokunda rekor kırılmış oldu.

Türkiye’de kısa vadeli dış borç stoku ağustos sonu itibarıyla, 2021 yıl sonuna göre yüzde 13.6 oranında artışla 138.1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 8.2 oranında artarak 55.6 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 15.4 artışla 50.9 milyar dolara çıktı.