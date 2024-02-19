Kısa vadeli dış borçta rekor sürüyor!
TCMB verilerine göre, aralık ayında kısa vadeli dış borç stoku, 226,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Kısa vadeli dış borç stoku, 2022 yıl sonuna göre yüzde 17,2 oranında artış kaydetti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini yayımladı.
Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku 226,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Böylelikle Kasım'a göre sınırlı bir artışla yeni rekor kırıldı.
Söz konusu stokun 18,5 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.
ÖZEL SEKTÖRÜN PAYI YÜZDE 58 OLDU
Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 20,6, Merkez Bankası’nın yüzde 20,5, özel sektörün ise yüzde 58,9 oranında paya sahip olduğu gözlendi.
Aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2022 yıl sonuna göre yüzde 17,2 oranında artışla 174,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.
Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 10,1 oranında artarak 68,4 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 10,8 oranında artarak 59,6 milyar dolar düzeyinde kaydedildi.
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