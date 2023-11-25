Kışlık el yakıyor: Tekstildeki maliyet artışı yurttaşın cebine zam olarak yansıdı

Yayınlanma: 25.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 25.11.2023 - 03:00

Soğuk havaların başlamasıyla kışlık kıyafet sezonu da açıldı. Ancak yüksek zamlardan kışlık mont ve bot fiyatları da etkilendi. Asgari ücretle geçinen aileler için kışlık kıyafet ihtiyaçlarını karşılamak neredeyse imkânsız hale geldi.

Dar gelirli yurttaşların tercih ettiği bir mağazada geçen sene ortalama 350-500 lira olan çocuk montları, bu yıl yüzde yüzden fazla zamlanarak ortalama 1000 liraya ulaştı. 900 liradan başlayan çocuk montları aynı mağazada kalite ve renk farklılığına göre 1600 liraya kadar çıkıyor. Ortalamanın biraz üzerinde bir marka tercih edildiğinde ise fiyatlar 2-3 bin lira arası değişiyor.

BOTLAR DA FARKSIZ DEĞİL

Bot fiyatlarına gelen zamlar da mont fiyatlarından farklı değil. Yine çoğunlukla dar gelirli yurttaşların tercih ettiği bir mağazada çocuk botu fiyatları kalitesine göre 500 liradan başlayarak 1000 liraya kadar ulaşıyor. Bu fiyatlar mağazalara göre değişkenlik göstererek daha da artabiliyor. Asgari ücretin 11 bin 402 lira olduğu Türkiye’de üç çocuklu bir ailenin yalnızca çocuklarına yapacağı alışverişin maliyeti en az 5 bin lira ediyor. Daha kaliteli ve sağlam ürünler tercih edildiğinde ise maliyet 10 bin liraya kadar tırmanıyor.

(Mehmet Bülent Deniz)



MAĞDUR ÇOCUK VE GENÇLER

Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz, tekstil ürünlerindeki fiyat artışlarının ciddi seviyede olduğunu vurguladı. Deniz, şunları söyledi: “Tekstil üreticileri enflasyona bağlı olarak ürettikleri ürünlere çok ciddi zam yapmak durumunda kaldılar. Tüketiciler ise çok gerekli olmadıkça tekstil ürünlerini satın almıyorlar. Mevsim değişikliklerinde ciddi alışverişler olurdu. Bugün büyük indirimlerin olduğu kasım ayında bile satışlar düştü.”

(Sinan Öncel)



Yaşanan kriz raporlara da yansıdı. Birleşmiş Markalar Derneği’nin (BMD) üyeleri arasında yaptığı Ekim ayı anketinin sonuçlarını da satışlardaki azalmayı yansıtıyor. Dernek Başkanı Sinan Öncel, “Alım gücündeki daralma nedeniyle insanlar giyim ve ayakkabı gibi zorunlu olmayan gıda dışı ihtiyaç alışverişlerinde kısıntıya gidiyor. Ekim ayında hazır giyim markalarımızın yüzde 70’inin satışlarında gerileme var. Ayakkabıda da hemen hemen benzer bir tablo ile karşı karşıyayız. Tabloyu perakende için bir ‘erken uyarı’ olarak algılıyoruz” değerlendirmelerinde bulundu.