Kışlık patlıcan konservesi nasıl yapılır? Püf noktalarıyla patlıcan konserve tarifi...

Yayınlanma: 07.09.2023 - 13:35

Güncelleme: 07.09.2023 - 13:48

Yaz aylarında hazırlanan konserveler, kış boyunca yemek hazırlarken yardımımıza yetişir. Kışın en çok tercih edilen konservelerden biri de patlıcan konservesidir. Patlıcanı kızartıp veya közleyip konserve yapabilirisiniz. Peki, kışlık patlıcan konservesi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, kızartılmış ve közlenmiş patlıcan konservesi tarifi…

KIZARTILMIŞ PATLICAN KONSERVESİ TARİFİ

Malzemeler

2 kg patlıcan

4 kg domates

1 kg biber

1 baş sarımsak

Yarım çay bardağı zeytinyağ



Kızartmak için

Ayçiçek yağı



Yapılışı

Öncelikle patlıcanları istediğiniz boyutta küp küp doğrayın. Geniş bir kapta acı suyunun çıkması için tuzlu suda bekletin. Diğer tarafta biberleri doğrayın. Domatesleri rendeyin veya blenderdan geçirin. Geniş bir tencereye zeytinyağını alıp ince ince doğranmış 1 baş sarımsağı kavurun. Domatesleri ilave edilip kısık-orta ateşte suyunu çekene kadar kaynatın. Tuz ekleyin. Bu sırada geniş bir tavada patlıcan ve biberleri kızartın. Kızartılan patlıcan ve biberleri kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını çekmesi için bekleyin. En son kaynayan domatese, patlıcan ve biberleri ekleyip, hepsini 5-10 dakika birlikte kaynatın. Ocağın altını kapatın. Temiz cam kavanozlara sıcakken doldurun. Kapağını sıkıca kapatıp, ters çevrin. Soğuncaya kadar bekleyin. Ardından buzdolabında ya da güneş almayan serin bir ortamda konservelerinizi muhafaza edebilirsiniz.

KÖZLENMİŞ PATLICAN KONSERVESİ TARİFİ

Malzemeler



2 kg patlıcan

1 kg domates

1-2 baş sarımsak

Zeytinyağı

Tuz



Yapılışı

Öncelikle patlıcanları yıkadıktan sonra közlemek için üzerine minik delikler açın. Patlıcanları ocağın üzerinde, fırın ızgarasında veya mangalda közleyebilirsiniz. Közlenen patlıcanları poşete koyup ağzını bağlayın. Yumuşaması için biraz bekleyin, böylece kabukları daha rahat soyulacaktır. Közlenmiş işleminden sonra patlıcanların kabuklarını soyun. Bu esnada domatesleri de fırın ızgarasında közleyin. Patlıcan, sarımsak ve domatesleri küçük küçük doğrayın veya rondodan geçirin. Ezilmiş veya doğranmış malzemeleri kavanozlara doldurun. Üst kısmında boşluk bırakın. Üzerine zeytinyağı ekleyin ve kapaklarını kapatın. Hazırladığınız konserveleri ters çevirerek soğuyuncaya kadar bekletin. Ardından buzdolabında ya da güneş almayanserin bir ortamda konservelerinizi muhafaza edebilirsiniz. Afiyet olsun.

PRATİK BİLGİ…

Hazırladığınız konserve karışımını soğuduktan sonra kavanoz yerine buzdolabı poşetlerine yerleştirerek derin dondurucuda saklayabilirsiniz.