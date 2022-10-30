Kışlık meyveler pazara inmeye başladı

30 Ekim 2022 Pazar, 07:00

Kış aylarının sebze ve meyveleri tezgahlara inmeye başladı. Sera ürünleri de tezgahlara giriyor. 15-20 günlük süreç içerisinde arz ve talep dengesinin kurulacağını dile getiren Düzce Sebze ve Balıkçılar Odası Başkanı İslam Batuhan Yangaz, “Yazdan kışa geçiş var. Tarla malları ortadan kalkıyor. Sera dönemi başlıyor. Geçiş döneminde fiyatlar düşerken bazıları artıyor. 15-20 gün içerisinde kışın fiyatları ile ilgili arz talep dengesi kurulmuş olur” dedi.

PAZAR MARKETE GÖRE DAHA UYGUN

Sebze ve meyvelerin pazarlarda daha ucuz olduğunu dile getiren Yangaz, “Öncelikle 3 harfli marketlere göre sebze ve meyve fiyatları 3 ila 7 lira arasında daha uygun. Tarla zamanı bitti. Tarla zamanı uygun fiyatlarımız oldu. Domates yüksek geçmişti. Bu sene boşluk oldu. Genel anlamda fiyatlandırmaların yüksek olması sebebi ile denge oluşturulamadı. Pazarlar marketlere göre haliyle uygun" diye konuştu.