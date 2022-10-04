KİT’lerin borçları her yıl katlanarak artıyor: Batağa saplanıyor

04 Ekim 2022 Salı, 04:00

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşların borçları katlanarak artıyor. 2017’de bu kuruluşların toplam borçları 49.1 milyar TL iken, bu yılın ikinci çeyreğinde 420 milyar TL’ye dayandı. Birinci çeyrek ile ikinci çeyrek arasında bile 70 milyar TL’ye yakın fark var.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verileri, KİT’lerin borçlarındaki artışı ortaya koydu. KİT’lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların stok borçlarını gösteren tabloya göre, 2017’de bu kuruluşların borçları 49.1 milyar TL’ydi. Sonraki yıllarda hep arttı. 2018’de 78.7 milyar TL’ye çıktı. 2019’da 100.7 milyar TL’ye, 2020’de 124.8 milyar TL’ye, 2021’de ise 263.9 milyar TL’ye ulaştı. Kurumların borçlarındaki artış bu yıl da artarak devam etti. 2022’nin ilk çeyreğinde 350.8 milyar TL olan borçlar, ikinci çeyrekte ise 419.8 milyar TL’ye ulaştı. 2017 ile karşılaştırıldığında 8 katın üzerinde artış var.

2017’de 49.1 milyar TL olan borçlar içerisinde iç borçların tutarı 41.4 milyar TL, dış borçların tutarı da 7.6 milyar TL’ydi. Bu yılın ikinci çeyreğinde iç borçların toplamı 344.8 milyar TL’ye, dış borçların toplamı da 74.9 milyar TL’ye ulaştı. Kuruluşların iç borçları içerisinde ticari bankaların payı 100.3 milyar TL, vergilerin 2.4 milyar TL, SGK’nin 504.8 milyon TL, Hazine’nin 376.9 milyon TL, resmi dairelerin 117.4 milyar TL, gerçek/tüzel kişilerin 97.2 milyar TL, çiftçilerin 2.7 milyar TL, kamu işletmelerinin payı 23.6 milyar TL. Dış borçlar içerisinde Hazine devirli olanların payı 6.1 milyar TL, Hazine garantili olanların 64.6 milyar TL.