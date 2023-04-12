Kıyma gram hesabıyla satılmaya başlandı... ‘Et fiyatlarında kimse ucuzluk beklemesin’

Yayınlanma: 12.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 12.04.2023 - 04:00

Artışın devam edeceğini ifade eden ve ne üreticinin, ne kasapların önünü göremediğini belirten İzmir Kasaplar Odası Başkanı Melih Şenkara, gram hesabıyla satılmaya başlanan kıyma için “Kimse indirim beklemesin. Enflasyon ortada. İneğimizi ithal samanla besliyoruz” dedi.

Şenkara, üretimdeki düşüş sürdükçe fiyatların yükseldiğini hatırlatarak, şunları ifade etti: “Fiyatların düşmesini beklemek hayalperestlik olur. Dananın kesim fiyatı 180 liraya ulaştı, karkas dana etinin kesim fiyatı ise 210 lira bandında. Maliyetler ortada. İzmir’de şu anda kıymanın kilo fiyatı etin cinsine göre 300 liradan başlıyor ve 350 liraya kadar gidiyor. Seçimlere kadar et fiyatlarının bu seviyede devam edeceğini tahmin ediyoruz. Biz esnaf olarak önümüzü göremiyoruz. Yaza fiyatların ne olacağını biz de bilemiyoruz.”

DESTEKLER GİDERİ KARŞILAMIYOR

Fiyatların sabitlenebilmesi için en önemli adımın üretim olduğunu belirten Şenkara, “Kesimi değil, besiciliği desteklesinler. 60 bin liralık büyükbaş hayvan için 250-300 lira ödemek teşvik değildir. Sunulan destekler bugün giderleri bile karşılamıyor” dedi.