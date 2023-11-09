KKM hesaplarında düşüş sürüyor: 3 trilyon TL'nin altına indi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Kur korumalı mevduatların toplamı geçen hafta itibariyle 3 trilyon TL'nin altına indi.
Kur korumalı mevduatlarda düşüş ivmesi devam ediyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 3 Kasım haftası itibariyle kur korumalı mevduatların toplamı 2,92 trilyon TL'ye geriledi. 3 Kasım haftasında KKM'de düşüş 86,2 milyar TL'ye ulaştı. Son 10 haftada KKM'lerde 447 milyar TL gerileme kaydedildi.
KKM'de düşüş ivmesi devam ederken, ekonomi yönetiminin KKM'yi baskılayan düzenlemeleri de sürdü.
2 Kasım günü açıklanan düzenlemeye göre Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) zorunlu karşılık oranı yükseltildi ve Döviz deposu için TL türüne ilave zorunlu karşılık oranı getirildi.
Düzenlemeye, göre, KKM'nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadelinin zorunlu karşılık oranı 5 puan artırılarak yüzde 30'a yükseltildi. 1 yıla kadar vadeli ile 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarıldı.
TCMB, Eylül ayında KKM'nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadenin zorunlu olarak değişme oranı yüzde 15'ten yüzde 25'e yükseltilmiş, 1 yıl kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için karşılama oranları yüzde 5 olarak belirtilmişti.
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