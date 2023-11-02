KKM'de 10 haftada rekor düşüş yaşandı!

BDDK verilerine göre, KKM hesaplarındaki düşüş trendi 10. haftasına girerken 27 Ekim haftasında 62 milyar 281 milyon liralık düşüş gerçekleşti. KKM'deki toplam düşüş 400 milyar 54 milyon liraya ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.11.2023 - 14:38
KKM'de 10 haftada rekor düşüş yaşandı!
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki düşüş trendi 10. haftasına girdi.

BDDK 27 Ekim haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. 

Buna göre, KKM hesaplarının toplam büyüklüğü 3 trilyon 7 milyar 893 milyon liraya geriledi.

27 Ekim haftasında KKM hesaplarında 62 milyar 281 milyon liralık düşüş yaşandı.

Bir önceki haftadaki 85 milyar 512 milyon liralık düşüşün ardından gerilemede yavaşlama kaydedilmiş oldu.

Böylece son 10 haftada KKM'deki toplam düşüş 400 milyar 54 milyon liraya ulaştı.


BDDK KKM Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kur korumalı mevduat

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