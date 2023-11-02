KKM'de 10 haftada rekor düşüş yaşandı!

Yayınlanma: 02.11.2023 - 14:38

Güncelleme: 02.11.2023 - 14:38

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki düşüş trendi 10. haftasına girdi.

BDDK 27 Ekim haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı.

Buna göre, KKM hesaplarının toplam büyüklüğü 3 trilyon 7 milyar 893 milyon liraya geriledi.

27 Ekim haftasında KKM hesaplarında 62 milyar 281 milyon liralık düşüş yaşandı.

Bir önceki haftadaki 85 milyar 512 milyon liralık düşüşün ardından gerilemede yavaşlama kaydedilmiş oldu.

Böylece son 10 haftada KKM'deki toplam düşüş 400 milyar 54 milyon liraya ulaştı.