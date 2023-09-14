KKM'de çözülme sürüyor: Üç haftalık düşüş 75 milyar lira oldu

Yayınlanma: 14.09.2023 - 14:56

Güncelleme: 14.09.2023 - 15:09

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 8 Eylül haftasında kur korumalı mevduatlarda 15,7 milyar TL'lik düşüş gerçekleşti.

Bu düşüşle birlikte KKM'nin toplam büyüklüğü 3 trilyon 332 milyar 606 milyon liraya geriledi.

Merkez Bankası’nın kur korumalı mevduat hesaplarından TL mevduata dönüşüm hedefini açıkladığı 20 Ağustos gününden bu yana toplam gerileme ise 75.34 milyar liraya ulaştı.

KKM hesapları, 25 Ağustos haftasında 40 milyar lira, 1 Eylül haftasında ise 20 milyar lira düşüş yaşamıştı.

Ekonomim'de yer alan habere göre, 8 Eylül haftası itibariyle kur korumalı mevduatlarda gerileme üçüncü haftasına girmiş oldu.

MERKEZ BANKASI'NDAN KKM KARARI

Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tebliğine göre, KKM hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık kısa vadelerde artırıldı.

Buna göre 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli, koruma desteği salanan hesaplar için zorunlu karşılık yüzde 25 olarak belirlendi. 1 yıla kadar, 1 yıl ve daha uzun vadeli KKM hesapları için ise zorunlu karşılık yüzde 5 oldu.