KKM'de düşüş hızında yavaşlama sürdü

Yayınlanma: 26.04.2024 - 15:20

Güncelleme: 26.04.2024 - 15:20

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre geçen hafta kur korumalı mevduatlarda 4 milyar TL'lik düşüş yaşandı.

Toplam büyüklük 2,27 trilyon TL olarak kaydedildi.

Aralık 2021'de uygulamaya alınan kur korumalı mevduatlar 3,4 trilyon TL büyüklüğe ulaşarak zirveyi görmüştü. Yeni ekonomi yönetiminin kur korumalı mevduatlarda çıkışı teşvik eden düzenlemelerinin ardından bu mevduatlarda düşüş ivmesi başlamıştı. Son düşüş ivmesinde 86 milyar liralık gerilemenin yaşandığı haftalar da olmuştu. Fakat son haftalarda bu düşüşün yavaş bir tempoda olduğu ve KKM'de toplam büyüklüğün platoya oturduğu görülmüştü.