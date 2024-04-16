KKM'de yedi ay sonra ilk!

BDDK verilerine göre, KKM hesaplarından 5 Nisan haftasında 2 milyar 260 milyon TL çıkış gerçekleşti. Bu rakam 7 ayın en yavaş düşüşü olarak kayıtlara geçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2024 - 15:22
KKM'de yedi ay sonra ilk!
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 5 Nisan haftasına ilişkin haftalık bültenini yayımladı.

Buna göre, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarınından 2 milyar 260 milyon TL çıkış gerçekleşti. 

Böylelikle KKM'den eylül ayından bu yana en yavaş düşüş kaydedildi.

Toplam kur korumalı mevduat büyüklüğü 2,274 trilyon TL olarak gerçekleşti.


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