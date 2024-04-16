KKM'de yedi ay sonra ilk!
BDDK verilerine göre, KKM hesaplarından 5 Nisan haftasında 2 milyar 260 milyon TL çıkış gerçekleşti. Bu rakam 7 ayın en yavaş düşüşü olarak kayıtlara geçti.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 5 Nisan haftasına ilişkin haftalık bültenini yayımladı.
Buna göre, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarınından 2 milyar 260 milyon TL çıkış gerçekleşti.
Böylelikle KKM'den eylül ayından bu yana en yavaş düşüş kaydedildi.
Toplam kur korumalı mevduat büyüklüğü 2,274 trilyon TL olarak gerçekleşti.
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