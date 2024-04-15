Merkez Bankası rekor zarar açıkladı! KKM'nin bilançosu ağır oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılına dair bilançosunu açıkladı. TCMB 818,2 milyar lira zarar açıklarken bunun büyük bir bölümü kur korumalı mevduattan kaynaklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.04.2024 - 10:48
Merkez Bankası rekor zarar açıkladı! KKM'nin bilançosu ağır oldu
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 31 Aralık 2023'te sona eren 92. hesap dönemine ilişkin bilançosu, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Geçen yılın sonu itibarıyla TCMB'nin ihtiyat akçesi tutarı 9 milyar 664,2 milyon lira olarak belirlendi.

Bu sonuçlarla Bankanın 2023 yılındaki dönem zararı 818 milyar 182,9 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Merkez Bankası’nın son 10 yıla dair yıllık karı/zararı ise (milyar lira) şöyle:

* 2013 +5,0 milyar TL

* 2014 +8,6 milyar TL

* 2015 +13,8 milyar TL

* 2016 +9,5 milyar TL

* 2017 +18,3 milyar TL

* 2018 +56,2 milyar TL 

* 2019 +44,7 milyar TL 

* 2020 +34,5 milyar TL

* 2021 +57,5 milyar TL

* 2022 +72,0 milyar TL 

* 2023 -818,2 milyar TL

Bu arada, TCMB'nin 2023 yılına ait 92. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Nisan'da Ankara'daki TCMB İdari Binası'nda gerçekleştirilecek.


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