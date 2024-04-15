Merkez Bankası rekor zarar açıkladı! KKM'nin bilançosu ağır oldu

Yayınlanma: 15.04.2024 - 10:48

Güncelleme: 15.04.2024 - 10:48

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 31 Aralık 2023'te sona eren 92. hesap dönemine ilişkin bilançosu, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Geçen yılın sonu itibarıyla TCMB'nin ihtiyat akçesi tutarı 9 milyar 664,2 milyon lira olarak belirlendi.

Bu sonuçlarla Bankanın 2023 yılındaki dönem zararı 818 milyar 182,9 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Merkez Bankası’nın son 10 yıla dair yıllık karı/zararı ise (milyar lira) şöyle:

* 2013 +5,0 milyar TL

* 2014 +8,6 milyar TL

* 2015 +13,8 milyar TL

* 2016 +9,5 milyar TL

* 2017 +18,3 milyar TL

* 2018 +56,2 milyar TL

* 2019 +44,7 milyar TL

* 2020 +34,5 milyar TL

* 2021 +57,5 milyar TL

* 2022 +72,0 milyar TL

* 2023 -818,2 milyar TL

Bu arada, TCMB'nin 2023 yılına ait 92. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Nisan'da Ankara'daki TCMB İdari Binası'nda gerçekleştirilecek.