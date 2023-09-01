KKM'de sekiz ay sonra ilk!

Kur Korumalı Mevduat hesaplarında sekiz ay sonra ilk kez düşüş yaşandı. KKM'nin toplamı geçen hafta 39,3 milyar TL düşüşle 3,37 trilyon TL olarak kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.09.2023 - 14:51
KKM'de sekiz ay sonra ilk!
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Ekonomi yönetimi kur korumalı mevduat enstrümanından çıkış stratejisini hızlandırırken, kur korumalı mevduatlarda ocak ayından bu yana ilk kez gerileme kaydedildi.

Dünya Gazetesi'nin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgiye göre, kur korumalı mevduatların toplamı geçen hafta 39,3 milyar TL geriledi. Toplam büyüklük 3,37 trilyon TL olurken, dolar cinsinden ise 124,3 milyar dolarlık hacim kaydedildi.

BANKALARA HEDEF KONULMUŞTU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kur korumalı mevduat hesaplarının (KKM) TL mevduata geçişine yönelik bankalara hedef belirleyerek ilk kez KKM'nin azaltılmasını amaçlayan adım atmıştı.

TCMB'nin Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğler ve basın açıklamasına göre, "Merkez Bankasınca kur koruma desteği sağlanan hesaplardan TL hesaplara geçiş ve kur korumalı hesapların belli oranda yenilenmesinin hedeflenmesine, kur koruması bulunmayan TL payı seviyesinde artış hedefine geçilmesine" karar vermişti.


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