KKM'den çıkışlar başladı: 135 milyar TL çekildi

Yayınlanma: 31.08.2023 - 15:45

Güncelleme: 31.08.2023 - 15:45

Mevduat sahipleri geçen hafta KKM hesaplarından yaklaşık 5 milyar dolar çekti.

Bloomberg News'in haberine göre, Türk yatırımcılar liradaki satışları durdurmak için tasarlanan bir araç olan kur korumalı mevduattan çıkmaya başladılar ve paralarını normal dolar hesaplarına taşıyorlar.

Merkez Bankası’nın kur korumalı mevduattan TL mevduata dönüşüm hedefinin henüz devreye girmediği 25 Ağustos ile biten haftada analistlerin hesaplarına göre kur korumalı mevduat hesaplarından 5 milyar dolar çekildi.

OCAK AYINDAN BU YANA YAŞANAN İLK DEĞİŞİKLİK

Ekonomim'in derlediği habere göre, veriler henüz kamuya açık olmadığı için kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, Bloomberg News'e açıklamasında, 5 milyar dolarlık çıkışın çoğunun başlangıçta dolar birikimi olan ve geçen hafta normal dolar hesaplarına dönen yatırımcılardan geldiğini söyledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) günlük verilerinden yapılan hesaba göre ise 21-25 Ağustos haftasında yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 4.53 milyar dolar yükseliş sağladı.

18 Ağustos itibariyle 201 milyar 630 milyon dolar olan döviz mevduat hesapları 25 Ağustos itibariyle 206 milyar 160 milyon dolara çıktı.

Habere göre, aynı beş günlük dönemde bireysel yatırımcıların daha az miktarda lira birikiminin KKM programına girmesiyle haftalık net düşüşün 5 milyar doların altına indiğini belirten kişi, bunun ocak ayından bu yana yaşanan ilk değişiklik olduğunu ifade etti.