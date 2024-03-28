KKM'de düşüş neredeyse durdu
Kur korumalı mevduatlarda düşüş ivmesi 22 Mart haftasında durma noktasına geldi.
Kur korumalı mevduatlarda bir dönemdir etkili olan düşüş ivmesinde son haftalardaki yavaşlama dikkat çekiyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre kur korumalı mevduatlar geçen hafta 7,2 milyar TL düşüşle 2,28 trilyon TL'ye geldi.
Kur korumalı mevduatlarda yaşanan düşüş Ekim ayından bu yana kaydedilen en yavaş gerileme oldu.
Kur korumalı mevduatların toplamı 3,4 trilyon TL ile rekor seviyeye yükselmişti. Ekonomi yönetiminin aldığı önlemler doğrultusunda bu rekor seviyeden gevşeme süreci başlamıştı.
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