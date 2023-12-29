Son Dakika... KKM'de yeni karar! 1 Ocak'tan itibaren KKM hesabı açılmayacak

Son dakika haberleri.... 1 Ocak 2024'ten itibaren TL dönüşümlü yeni KKM hesabı açılamayacak, mevcut TL dönüşümlü KKM hesapları ise vade sonunda yenilenmeyecek.

AA
Yayınlanma: 29.12.2023 - 15:22
Son Dakika... KKM'de yeni karar! 1 Ocak'tan itibaren KKM hesabı açılmayacak
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Kur korumalı mevduat ile ilgili önemli kararlar alındı.

1 Ocak 2024'ten itibaren TL dönüşümlü yeni KKM hesabı açılamayacak, mevcut TL dönüşümlü KKM hesapları ise vade sonunda yenilenmeyecek.

Döviz dönüşümlü KKM'de ise yeni hesap açılışları ve vade sonunda yenileme devam edecek.

"BU KARARIN ÖNEMLI ETKİSİ OLMAZ"

Kararın ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski baş ekonomisti ve Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, "Bu kararın önemli etkisi olmaz çünkü TL dönüşümlü KKM stoku zaten çok azalmıştı. Asıl olarak dövizden dönüşümlü KKM sonlandığında bir dönemin kapandığını göreceğiz" dedi.

 


KKM TL 1 Ocak kur korumalı mevduat

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