Klaas Knot: 'Enflasyonda riskler hala yukarı yönlü'
AMB yetkilisi Klaas Knot, Euro bölgesinin resesyonla karşı karşıya olmasına rağmen enflasyonda risklerin hala yukarı yönlü olduğunu söyledi. Knot rekor enflasyon nedeniyle faiz artış döngüsünün henüz sona yaklaşılmadığı sinyalini verdi.
Paris'te konuşan Hollanda Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu Üyesi Klaas Knot, enflasyonun yüzde 2'lik hedefe 2024'te yaklaşacağı tahmininde bulundu.
AMB'nin şahin üyelerinden olan Knot "Ancak bu tahminlere yönelik riskler yukarı yönlü. Enflasyonda uzun süreli yükseliş sürecine hazırlıklı olmalı ve fiyat istikrarına odaklanmalıyız" diye konuştu.
Knot bu ortamda faiz artış döngüsünde sona yaklaşılmadığı sinyalini verdi. Knot enflasyonda hızlı biçimde zafer ilan ederek parasal sıkılaşmayı sonlandırmanın en büyük tehlike olduğunu belirtti.
Resesyonun beklenen bir sonuç olduğunu belirten Knot "Büyüme elbette zayıflayacak. Son çeyrekte büyüme zayıf, hatta belki de negatif olabilir. Ancak enflasyonu hedefe döndürmek için de büyümenin yavaşlaması gerekli. " dedi.
AMB temmuzdan bu yana toplam 200 baz puanlık faiz artışına gitti. Bazı AMB üyeleri son dönemde faiz artış hızında yavaşlama olması gerektiğine yönelik açıklamalar yapıyor.
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