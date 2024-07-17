Klima alacaklara uyarı

Yayınlanma: 17.07.2024 - 11:31

Güncelleme: 17.07.2024 - 11:31

Yaz aylarında artan sıcaklar, ev ve işyerleri için klima talebini arttırdı.

Ancak tüketicilerin, aşırı sıcaklarla baş etmenin kolay yolu olarak gördükleri klimaları alırken, özelliklerinin dışında dikkat ettikleri bir nokta da montaj süresi.



Montaj süresi, günlerce bekleyerek zaman kaybetmek istemeyen tüketicilerin satın alma tercihlerinde belirleyici oluyor.

İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren Baymak, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"İklim krizine paralel olarak artan sıcaklıklarla birlikte, yaşam alanlarında klima kullanımı bir lüks olmaktan çıktı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık değerleri nedeniyle evleri ve iş yerleri için klima almaya yönelen tüketicilerin sayısı arttı. Doğru klima tercihi yapmak için araştırmalara başlayan bilinçli tüketiciler, tercih edecekleri klimanın konfor şartlarını sağlarken enerjiyi de etkin kullanmasını istiyor. Temel özelliği soğutmanın dışında iç hava kalitesindeki olumsuz partiküllere karşı yüksek koruma sağlama, alerjenleri yok etme, sessiz çalışma ve programlanabilme gibi özelliklerin de arandığı klimalarda tüketicilerin dikkat etmesi gereken en önemli noktalardan birisi ise montaj süresi. Çünkü bunaltıcı sıcaklar nedeniyle satın aldıkları klimayı taktırmak için yoğunluk nedeniyle günlerce sıra beklemeleri gerekebiliyor."