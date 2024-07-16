'Klimalar çalışmıyor' dedi, görev yeri değişti

Mardin’de Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde çalışan sağlık emekçileri aşırı sıcaklara karşın hastanenin soğutma sisteminin çalışmadığını iddia ediyor. Soğutma sisteminin çalışmamasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştiren bir hemşirenin ise görev yeri değiştirildi.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 16.07.2024 - 04:00
'Klimalar çalışmıyor' dedi, görev yeri değişti
Abone Ol google-news

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) Mardin Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Ercan Aslan, sürece ilişkin Cumhuriyet’e konuştu.

Aslan, sendika üyesi hemşire Adnan Irmak’ın yöneticilerin liyakatsizliğini eleştirerek sağlık emekçilerinin çalışma koşullarına dikkat çeken bir paylaşım yaptığı gerekçesiyle görev yerinin değiştirildiğini söyledi.

Aslan, “Üyemiz ‘liyakatsiz yöneticiler serin ortamda çalışırken, halkımız ve sağlık emekçileri sağlıksız koşullarda hizmet alıp vermektedir’ ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yapmıştı. Yönetim de bunun ekran görüntüsünü alarak doğrudan disiplin soruşturması başlatıp üyemizin görev yerini değişti. Üyemiz yoğun bakımdaki görev yerinden alınıp acil servise verildi” dedi.

Aslan, “Bizim konuyla ilgili yaptığımız basın açıklamasının hastane yönetimi emekçilere mesaj göndererek soğutma sisteminde sorun olmadığını, hasta ve refakatçilerin pencereleri açtığı için soğutma sisteminin etkisinin azaldığını söyledi. Ancak bu doğru değil. Açıklamamızın ardından 8-9 adet salon tipi klima alındı. Acil servis ve polikliniklere konuldu. Ancak üst katlarda soğutma sistemi çalışmıyor ve sıcak hava geliyor” ifadelerini kullandı.


acil servis haberleri açıklama haberleri aşırı sıcak haberleri

İlgili Haberler

Lejyoner hastalığı (klima zatürresi) nedir? Lejyoner hastalığı belirtileri neler?

Lejyoner hastalığı (klima zatürresi) nedir? Lejyoner hastalığı belirtileri neler?
Otomobilin klimasını çalıştırdı, sonu oldu: Uykuya dalıp egzoz gazından zehirlenerek öldü!

Otomobilin klimasını çalıştırdı, sonu oldu: Uykuya dalıp egzoz gazından zehirlenerek öldü!
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde klimalar çalışmıyor

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde klimalar çalışmıyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler