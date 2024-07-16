'Klimalar çalışmıyor' dedi, görev yeri değişti

Yayınlanma: 16.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.07.2024 - 04:00

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) Mardin Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Ercan Aslan, sürece ilişkin Cumhuriyet’e konuştu.

Aslan, sendika üyesi hemşire Adnan Irmak’ın yöneticilerin liyakatsizliğini eleştirerek sağlık emekçilerinin çalışma koşullarına dikkat çeken bir paylaşım yaptığı gerekçesiyle görev yerinin değiştirildiğini söyledi.

Aslan, “Üyemiz ‘liyakatsiz yöneticiler serin ortamda çalışırken, halkımız ve sağlık emekçileri sağlıksız koşullarda hizmet alıp vermektedir’ ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yapmıştı. Yönetim de bunun ekran görüntüsünü alarak doğrudan disiplin soruşturması başlatıp üyemizin görev yerini değişti. Üyemiz yoğun bakımdaki görev yerinden alınıp acil servise verildi” dedi.

Aslan, “Bizim konuyla ilgili yaptığımız basın açıklamasının hastane yönetimi emekçilere mesaj göndererek soğutma sisteminde sorun olmadığını, hasta ve refakatçilerin pencereleri açtığı için soğutma sisteminin etkisinin azaldığını söyledi. Ancak bu doğru değil. Açıklamamızın ardından 8-9 adet salon tipi klima alındı. Acil servis ve polikliniklere konuldu. Ancak üst katlarda soğutma sistemi çalışmıyor ve sıcak hava geliyor” ifadelerini kullandı.

