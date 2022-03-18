KOBİ tanımında değişikliğe gidildi
Bir işletmenin KOBİ olarak tanımlanabilmesine esas yıllık hasılat tavanı 125 milyon TL'den 250 milyon TL'ye çıkarıldı.
Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ) tanımında değişiklik yapıldı.
Bir işletmenin KOBİ olarak tanımlanabilmesine esas yıllık hasılat tavanı 125 milyon TL’den 250 milyon TL’ye çıkarıldı.
İSTİHDAM SINIRLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve KOBİ’lerin tanımına, niteliklerine ve sınıflandırılmasına ilişkin esasları belirleyen yönetmelikte yapılan değişiklikle, yönetmeliğin “mikro işletme” tanımında yıllık hasılat sınırı 3 milyon TL’den 5 milyon TL’ye, “küçük işletme” tanımında yer alan yıllık hasılat sınırı 25 milyon TL’den 50 milyon TL’ye, “orta büyüklükte işletme” tanımında yer alan yıllık hasılat sınırı ise 125 milyon TL’den 250 milyon TL’ye çıkarıldı.
Yönetmeliğin tanım maddelerinde hasılat sınırının yanı sıra getirilmiş mevcut istihdam sınırlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı
İlgili Haberler
- Türkiye'nin dış borcunun artması en çok KOBİ'leri olumsuz etkileyecek
- Barut: "Çukobirlik satılmasın, yaşatılsın"
- Bakanlık açıkladı: KOBİ'lere 'Nefes Kredisi' 1 Haziran'da uygulamaya alınacak
Video Haberler
- 9 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik dev operasyon
- Xavi'den Kerem Aktürkoğlu itirafı!
- Mariupol'da mahsur kalan 65 Türk tahliye edildi
- Akrabalar arasında taş, sopa ve bıçaklı kavga: 4 yaralı
- Burhan Kuzu'dan ölmeden önce çarpıcı itiraf
- Ankara'da para nakil aracı alev alev yandı
- Fabrikada gaz sızıntısı: 34 işçi hastaneye kaldırıldı
- İETT Genel Müdürü'nden zam açıklaması
- Metrodaki bıçaklı saldırganın tutukluluk hali devam etti
- Harkiv'de pazara bomba isabet etti
En Çok Okunan Haberler
- Arzu Zindaşti cinayeti: Davada yeni gelişme
- Serdar Ortaç: 'Erdoğan'ın attığı adımlar 10 numara'
- Akrabalar arasında taş, sopa ve bıçaklı kavga: 4 yaralı
- Mariupol'da mahsur kalan 65 Türk tahliye edildi
- Rusya, Ukrayna’nın doğusunu uçuşa yasak bölge ilan etti
- Bilinmeyen yönleriyle nadir bir hastalık: 'Kalp kanseri'
- Xavi'den Kerem Aktürkoğlu itirafı!
- Bu da 'numaratörlü' kuyruk!
- Avrupa'ya gitme sayımız azaldı...
- Borsa güne yükselişle başladı