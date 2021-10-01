Barut: "Çukobirlik satılmasın, yaşatılsın"

01 Ekim 2021 Cuma, 10:45

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, stratejik öneme sahip üretici birliği Çukobirlik'in (Çukurova Pamuk, Yer Fıstığı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği) borçları nedeniyle arsa ve binalarının satılmak istenmesine karşı çıktı. Barut, geçiş ve yolcu garantili köprü, havaalanı ve yollar yerine Çukobirlik'e kaynak aktarılmasını istedi.

Barut, "Çukobirlik'in ülke tarımı ve çiftçi öneminden söz eden Ayhan Barut, "Devletin kaynakları israfa, saltanat düzenine ve şatafata değil Çukobirlik gibi hayati öneme sahip kurum ve kuruluşlar için kullanılsın. Çukobirlik satılmasın, borçları devletçe ödenip işlevsel hale getirilsin" dedi

YİNE SATIŞ İHALESİ YAPILACAK

Çukurova Pamuk, Yerfıstığı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin (Çukobirlik) Adana'nın Seyhan ve Yüreğir İlçeleri ile Mersin'in Tarsus ilçelerinde bulunan toplam 265 bin metrekare yüzölçüme sahip 6 adet arsa ve binası 6 Ekim'de 'Kapalı zarf, açık arttırma' yöntemiyle satışa çıkarıldı. Çukobirlik'in Mersin Yolu üzerinde bulunan çok katlı genel müdürlük binasının da yer aldığı gayrimenkul satışları için duyuru yapıldı. Özerk bir kurum olan Çukobirlik'in borçları gerekçesiyle sürekli gayrimenkul satışları yaparak gündeme geldiğini aktaran Ayhan Barut, "Bir zamanlar Türkiye'nin olduğu kadar Ortadoğu ve Balkanlar'ın da en büyük entegre tesisi olan, ülke tarımı ve çiftçimiz için vazgeçilmez öneme sahip Çukobirlik'in bu hale gelmesi herkesi derinden üzerken olan ülke ekonomisi ve tarıma, çiftçimize oluyor" diye konuştu.

"TASFİYE EDİLİYOR"

Çukobirlik'in borç yükünden kurtarılıp kuruluş amacına uygun olarak çiftçi ve tarım açısından daha işlevsel hale getirilmesi gerektiğini ifade eden Ayhan Barut, şöyle devam etti:

"Ülkemizin en verimli ovası Çukurova için, Hakkari'den Mersin Mut'a dek on binlerce çiftçi ortağı ile büyük bir öneme sahip Çukobirlik'in anlamı iş, aş, üretim ve refah demektir. Tarıma ve çiftçiye hizmet için kurulan Çukobirlik'in kaderi de maalesef ülke tarımı ve çiftçinin yaşadıklarından farklı olmadı. Ulusal ve sürdürülebilir olmayan, ithalata dayalı yanlış politikalar nedeniyle tarım bitirilip çiftçi üretimden koparılırken ne yazık ki Çukobirlik gibi değerimiz de tasfiye sürecine girdi. İşlevsel hale getirilmesini isterken maalesef Çukobirlik'in faaliyetleri kapsamında eli nasırlı çiftçilerimizin alınteriyle alınan çok sayıda gayrimenkulü, arsa ve arazileri sırayla satışa çıkarıldı."

"SATILMASIN, İŞLEVSEL HALE GETİRİLSİN"

Çukobirlik'e ait gayrimenkullerin kullanılan krediler ve borçları gerekçesiyle satışa çıkarıldığını anımsatan Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"Çukobirlik'in stratejik önemini, tarihini, çiftçi ve ülke tarımı için, ülke, bölge ve kent ekonomisi için anlamını bilen herkes Çukobirlik'e sahip çıkmaya çalışırken yanlış üstüne yanlış yapılmaya devam ediliyor. Bu yanlıştan dönülmesi, Çukobirlik'in değerlerinin satılmaması, 4572 Sayılı Yasa'nın değiştirilmesi için vakit geç değil. Kamu kaynakları geçiş ve yolcu garantili köprü, havaalanı, yollara, hasta garantili hastanelere değil Çukobirlik gibi gözbebeğimiz kurumlara aktarılmalı. Kaynaklar, israfa, şatafata, saltanat düzeni ve ranta değil, Çukobirlik'in borçlarının kapatılması, bu kurumun işlevsel hale getirilmesi için kullanılmalı. Bir kez daha Çukobirlik satılmasın, borçları devletçe ödenip işlevsel hale getirilsin diye herkese çağrı yapıyoruz. Çukobirlik satılmasın, kapanmasın, daha işlevsel hale getirilsin."