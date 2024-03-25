Koç Holding'den Bangladeş'e dev yatırım

Koç Holding, 2019’da adım attığı Bangladeş’e yeni tesisini üretime hazırlıyor. 78 milyon dolarlık sermayeye sahip tesis, 4 binden fazla kişiye istihdam sağlanmış olacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.03.2024 - 10:56
Koç Holding'den Bangladeş'e dev yatırım
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Koç Holding’in beyaz eşya markası Arçelik, dünyanın hemen hemen her coğrafyasında üretim yapıyor. Romanya’dan Güney Afrika’ya, Rusya’dan Mısır’a kadar farklı ülkelerde beyaz eşya üretiminde faaliyet gösteren Arçelik’in hızla büyüdüğü pazar ise Güneydoğu Asya.

Dünya'dan Kerim Ülker’in haberine göre, Hintli Tata ile ortaklık yapan, Pakistanlı Dawlance’ı satın alan, Tayland’da ise üretim tesisini hayata geçiren Arçelik, bölgenin en kalabalık ülkelerinden Bangladeş’te Aygaz ile beraber Koç Grubu’nu üretimde temsil ediyor. 2019’da Bangladeş’teki Singer şirketinin ana hissedarı olan alan Arçelik, şimdilerde yeni fabrikasını devreye almaya hazırlanıyor.

Önümüzdeki ay ilk üretime başlayacak olan tesiste uluslararası standartlarda üretim yapmaya hazırlanan yeni tesisin, 78 milyon dolara, yani güncel kurla 2.5 milyar TL’lik yatırım bütçesi bulunuyor.

5 yıl önce Arçelik, Asya-Pasifik'teki varlığını büyütmeye devam ederek, Bangladeş'in önde gelen beyaz eşya perakendecisi ve üreticilerinden Singer Bangladeş'in çoğunluk hissedarı Retail Holdings Bhold BV'yi 75 milyon dolara satın aldığını açıklamıştı.


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