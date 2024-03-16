Koç Holding'den 54,5 milyar dolar gelir
Koç Holding, 2023 yılında konsolide bazda toplam 54,5 milyar ABD doları (USD) gelir elde ederken, 3,7 milyar ABD doları (USD) kombine yatırım gerçekleştirdi.
Koç Holding'ten KAP'a yapılan açıklamada şirketin 2023 yılına ait finansol sonuçları açıklandı.
Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Küresel resesyon endişeleri yaşadığımız, bölgemizde savaşların sürdüğü, ülkemizde büyük bir âfetle sarsıldığımız, belirsizliklerin olduğu bir yılı geride bıraktık. Bu zorlu yılda da bilançolarımızı, nakit akışımızı ve likiditemizi disiplinle yönetmemizin faydalarını gördük. Basiretli yönetimimiz, sağlam iş stratejilerimiz ve çalışma arkadaşlarımızın özverili gayretleri sayesinde başarılı finansal performansımızı sürdürdük” ifadesini kullandı.
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