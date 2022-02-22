Kocaeli'de ekmeğin gramajı düşürüldü

22 Şubat 2022 Salı, 16:21

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde, maliyetlerin artması gerekçesiyle ekmek fiyatlarının artırılması gündemi ile toplandı.

Toplantıda, 250 gram olan ve 3 liraya satılan ekmeğin gramajının 200 grama düşürülmesi kararlaştırıldı. Ekmeğin fiyatında bir değişikliğe gidilmedi.

SİMİDE ZAM

Bugüne kadar 3 liraya satılan simidin ise 4 liraya satılmasına karar verildi.