Kocaeli'de ekmeğin gramajı düşürüldü
Kocaeli'de ekmeğin gramajı 250 gramdan 200 grama düşürülürdü. 100 gramlık simidin ise 4 liradan satılmasına karar verildi.
Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde, maliyetlerin artması gerekçesiyle ekmek fiyatlarının artırılması gündemi ile toplandı.
Toplantıda, 250 gram olan ve 3 liraya satılan ekmeğin gramajının 200 grama düşürülmesi kararlaştırıldı. Ekmeğin fiyatında bir değişikliğe gidilmedi.
SİMİDE ZAM
Bugüne kadar 3 liraya satılan simidin ise 4 liraya satılmasına karar verildi.
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