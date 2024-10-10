Köftede domuz eti çıkmıştı: Şimdi de salçada hile!

Yayınlanma: 10.10.2024 - 12:11

Güncelleme: 10.10.2024 - 12:11

Tarım Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listesinde her gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor. Köfte, zeytinyağı ve kekik başta olmak üzere baharatların ardından bu kez salçada gıda boyası yer aldığı tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son yaptığı denetimler, tüketicileri şoke eden sonuçlar ortaya çıkardı. Kekikte yabancı madde, salçanın yerine boya ve zeytinyağında tohum yağı gibi bulgular nedeniyle kamuoyunda gıda güvenliği konusunda endişeler arttı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, son yaptığı testlerde kekikte yabancı madde, salça yerine boya satıldığını ortaya çıkardı. Ayrıca zeytinyağlarında yine tohum yağları çıktı. Son yapılan testlerde tağşiş-taklit yapılan salça, bal, zeytinyağı ve kekikler ürünlerinin listesi yayımlandı.