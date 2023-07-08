Yayınlanma: 08.07.2023 - 15:05

Güncelleme: 08.07.2023 - 15:05

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Seyahatsever Projesi'nin ne zaman başlayacağı, yaş sınırının ne kadar olduğu, başvuru şartlarının neler olduğu araştırılıyor. Peki, Seyahatsever Projesi nedir? Seyahatsever Projesi şartları neler, ne zaman bitiyor? Seyahatsever Projesi başvurusu nasıl yapılır? İşte, Seyahatsever Projesi hakkında bilinmesi gerekenler...

SEYAHATSEVER PROJESİ NEDİR?

Seyahatsever projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın seyahat edecek olan gençlere Bakanlığa ait yurtlarda ücretsiz konaklama imkanı sunan bir proje olarak biliniyor.

SEYAHATSEVER PROJESİ YAŞ SINIRI KAÇ?

Seyahatsever Projesi, 18-30 yaş arasında olan gençleri kapsıyor.

SEYAHATSEVER PROJESİ ŞARTLARI NELER?

Yaz boyunca sürecek olan projede ücretsiz olacak yurtlardan yararlanmak için öğrenci olma şartı da aranmıyor.

Konaklama için yurt müdürlüğüne en az bir gün öncesinden ad, soyad ve TC kimlik numarası ile rezervasyon yapmak gerekiyor.

Bir ilde en fazla 5 gece konaklama yapılabiliyor.

Konaklama için ilk giriş saati 13.00 olarak belirlendi. Odanın boşaltılacağı gün ise en fazla 13.00’e kadar çıkış yapılabiliyor.

Konaklama süresince en erken yurttan çıkış saati 05.00’te ve yurtlara en son giriş saati 01.00 olacak.

Her gün temizlik yapılması amacıyla saat 13.00-17.30 arası odalar boşaltılacak. Huzur bozucu davranışlarda bulunanların misafirlikleri sonlandırılacak.

SEYAHATSEVER PROJESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

GSB Seyahatsever Projesi 15 Temmuz ile 5 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak. Daha fazla bilgi almak için ALO GSB hattı olan 444 0 472 numarası ile iletişime geçebilirsiniz.

SEYAHATSEVER PROJESİ BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Seyahatsever Prohesi başvuruları Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde olan https://seyahatsever.gsb.gov.tr/ adresinden yapılmaktadır.