Kola ve gazlı içeceklere 3. kez zam geldi

KDV oranları artışı sonrası kola ve gazlı içeceklere üçüncü kez zam geldi. Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından 2.5 litrelik kolanın fiyatının 45 TL olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.07.2023 - 07:45
Kola ve gazlı içeceklere 3. kez zam geldi
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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından döviz kurunda yaşanan ve KDV ile ÖTV oranlarında yapılan artış çok sayıda ürüne zam olarak yansımaya devam ediyor.

Son olarak Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından kolaya yeni bir zammın daha geldiğini duyurdu.

Ürünlerin zamlı listesi şöyle:

2.5 litrelik kola: 45 TL

2.5 litrelik meyveli gazoz: 45 TL

1 litrelik gazoz: 35 TL

1 litrelik kola ve meyveli gazoz: 35 TL


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