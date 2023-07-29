Kola ve gazlı içeceklere 3. kez zam geldi
KDV oranları artışı sonrası kola ve gazlı içeceklere üçüncü kez zam geldi. Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından 2.5 litrelik kolanın fiyatının 45 TL olduğunu duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından döviz kurunda yaşanan ve KDV ile ÖTV oranlarında yapılan artış çok sayıda ürüne zam olarak yansımaya devam ediyor.
Son olarak Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından kolaya yeni bir zammın daha geldiğini duyurdu.
Ürünlerin zamlı listesi şöyle:
2.5 litrelik kola: 45 TL
2.5 litrelik meyveli gazoz: 45 TL
1 litrelik gazoz: 35 TL
1 litrelik kola ve meyveli gazoz: 35 TL
Artan kur ve yakıt #zam larından sonra Coca cola’ya bir zam daha #ZamGeldi 2.5 litre cola 45 ? gözünüz aydın. pic.twitter.com/mhSx3t9SzJ— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) July 28, 2023
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