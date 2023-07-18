Kolanın asidi kaçtı! Gazlı içeceklere ikinci zam... 2.5 litre kola 43 lira oldu
KDV oranları artışı sonrası kola ve gazlı içeceklere de zam geldi. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2.5 litre kola ve fantanın fiyatı 43 TL, 1.75 litrelik kola ve gazlı içecekler 32 TL, 1 litrelik içecekler ise 25 TL olduğunu duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından döviz kurunda yaşanan ve KDV ve ÖTV oranlarında yapılan artış teknolojiden giyime, temizlikten gıdaya kadar birçok ürüne zam olarak yansıdı.
Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabı üzerinden kola ve gazlı içecek fiyatlarının da zamlandığını duyurdu.
Ürünlerin zamlı listesi şöyle:
- 2.5 litrelik kola: 43 TL
- 2.5 litrelik meyveli gazoz: 43 TL
- 2.5 litrelik gazoz: 41,50 TL
- 1.75 litrelik kola ve meyveli gazoz: 32 TL
- 1 litrelik kola, meyveli gazoz ve gazoz: 25 TL
Aybaş'ın "Son güncellenen vergi düzenlemesiyle Raflara yansıyan Cola zam geçişleri" notuyla yaptığı paylaşım şöyle:
Son güncellenen vergi düzenlemesiyle Raflara yansıyan Cola zam geçişleri pic.twitter.com/Mhb8ooHRxy— Özgür Aybaş (@AybasOzgur) July 17, 2023
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