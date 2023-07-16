Son dakika... EPDK, 'doğalgaza yüzde 224 oranında zam'mı yalanladı: Metreküp fiyatına 6 kuruş artış anlamına gelmektedir

Yayınlanma: 16.07.2023 - 19:00

Güncelleme: 16.07.2023 - 19:45

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, ÖTV tutarı standart metreküp başına doğalgazda 0,0747 lira, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğalgazda ise metreküp başına 2,7944 lira oldu. Böylece doğalgaz üzerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarında yüzde 224 artışa gidildiği belirtilmişti.

EPDK'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. 'Doğalgaza yüzde 224 oranında zam' yapıldığına dair haberlerin gerçek dışı olduğu savunulan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan bazı tüketim mallarında özel tüketim vergi güncellemesi kapsamında doğal gazda 0,023 TL/Sm3 olan ÖTV oranı 0,0747 TL/Sm3'e yükselmiştir. Bu da KDV etkisiyle birlikte metreküp fiyatında yaklaşık 6 kuruşluk bir artış anlamına gelmektedir. Avrupa'da doğal gaz faturalarında vergi yükü ortalama yüzde 36 düzeyindeyken, bu oran Türkiye'de KDV ve ÖTV dahil yüzde 18 seviyesindedir. Çok açık olan bu duruma rağmen vatandaşlarımızın nihai faturasına yüzde 224 oranında zam yapıldığını iddia etmek kötü niyetli bir algı operasyonudur ve itibar edilmemelidir" ifadelerine yer verildi.