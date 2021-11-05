'Kombileri kısın' tavsiyesinden sonra Bakan Dönmez'den yerli doğalgaz açıklaması

05 Kasım 2021 Cuma, 16:56

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde Stratejik Düşünce ve Genç Mühendisler Topluluğunca düzenlenen "2023'e Doğru Bağımsız Enerji Güçlü Türkiye Konferansı"nda değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Dönmez burada yaptığı açıklamalarda "Karadeniz gazı için 169 kilometre boru hattı kurulacak" dedi.

Yerli doğalgaz için Karadeniz tabanına ilk borunun 2022 ortalarında serileceğini açıklayan Dönmez, "Yerli doğalgazda hedef belli, 2023'te gazın ilk fazını sisteme vereceğiz" diye konuştu.

Sakarya Gaz Sahası ile ilgili son gelişmelere değinen Dönmez, şunları kaydetti:

"Yerli doğalgazda hedefimiz belli. 2023'e kadar gazın ilk fazını inşallah sisteme vereceğiz, bağlayacağız. İlk faz için açılması planlanan yaklaşık 10 kuyudan günde yine yaklaşık 10 milyon metreküp doğalgaz taşımayı hedefliyoruz. İkinci fazda artan kuyu miktarıyla birlikte karaya aktarılan doğalgaz miktarı da doğal olarak artmış olacak. 40 milyon metreküplere kadar çıkmış olacağız. Maksimum üretim seviyesine çıktığımızda ülkemizin ihtiyacının yaklaşık 3'te birlik kısmını Karadeniz sahasından sağlamış olacağız. Meskenlerin, konutların doğal gaz ihtiyacının tamamını Sakarya Gaz Sahası'ndan karşılar hale geleceğiz. Deniz tabanın da yaklaşık 2 bin 200 kilometrekarelik bir alan içinde 40 adet üretim kuyusundan gelen doğalgazın toplanması ve boru hattına aktarılmasını sağlayacak bir şekilde şebeke kurmayı da planlıyoruz. Deniz tabanı üretim tesisini, kara tesisine bağlayacak boru hattı ki yaklaşık 169 kilometredir, şu ana kadar bu gerekli boruların yüzde 50'den fazlasının üretimi tamamlandı ve yüklemeye hazır durumda. İnşallah önümüzdeki yılın ortalarında Karadeniz'in tabanına boruları serip ilk kaynağı vuracağız."